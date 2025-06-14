Yenişehir Belediyesi'nden Çocuk Sağlığı Paneli - Son Dakika
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Yenişehir Belediyesi'nden Çocuk Sağlığı Paneli

14.06.2025 17:50  Güncelleme: 19:06
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Yenişehir Belediyesi ve Mersin Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen '0-6 Yaş Sağlık Gelişim Planı Modeli Oluşturulması Projesi' kapsamında çocuk sağlığı üzerine panel yapıldı. Uzman akademisyenlerin katıldığı panelde, aile içi etkileşimler ve çocuk gelişimi konuları ele alındı.

(MERSİN)- Yenişehir Belediyesi'nin Mersin Üniversitesi iş birliğiyle "0-6 Yaş Sağlık Gelişim Planı Modeli Oluşturulması Projesi" kapsamında düzenlediği panel serisinin üçüncüsü, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Yenişehir Belediyesi'nin Mersin Üniversitesi iş birliğiyle "0-6 Yaş Sağlık Gelişim Planı Modeli Oluşturulması Projesi" kapsamında düzenlediği panel serisinin üçüncüsü yapıldı. Çocuk sağlığı alanında uzman akademisyelerin konuşmacı olduğu panel, Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. "Çevremi ve Ailemi Keşfediyorum-Beden ve Ruh Sağlığım İyi mi?" başlıklı panelde uzman isimler, çocuk gelişimi, ebeveyn tutumları, sosyal çevrenin etkisi ve ruh sağlığı konularını ele aldı.

"Erken çocukluk dönemine yapılan her yatırım, toplumun temelini oluşturur"

Panelde konuşan Yenişehir Belediye Başkanvekili Çağdaş Dutlu, "Başkanımız Sayın Abdullah Özyiğit, göreve geldikten hemen sonra Türkiye'ye örnek olan 0-6 yaş arası çocuklara yönelik bir eğitim projesini hayata geçirdi. ve bu proje hem ulusal hem de uluslararası davetler aldı, almaya da devam ediyor.  Bu projemizin yanı sıra Mersin Üniversitesi ile birlikte bu kez 0-6 yaş arası çocukların sağlıklı gelişimine yönelik bir çalışmaya imza attık. ve bugün bu proje kapsamında yaptığımız panelde bir aradayız. Proje ile 0-6 yaş arası çocukları olan ailelerin, çocuklarının sağlığı ile ilgili izleyecekleri yolu adım adım alanında uzman bilim insanlarıyla ortaya koyuyoruz. Başkanımızın da sık sık vurguladığı gibi erken çocukluk dönemine yapılan her yatırım, geleceğin güçlü bireylerini, dolayısıyla daha aydınlık bir toplumun temelini oluşturur" dedi.

"İş birliğine büyük önem veriyoruz"

Yenişehir Belediyesi olarak bilimsel uygulamaların ışığında çocukların yaşamına dokunan projelere öncülük etmeye devam edeklerini belirten Dutlu, "Bugün burada konuşulacak her başlık, ebeveynlerin çocuklarıyla kurdukları ilişkiye, aile içi etkileşimlere ve çevresel faktörlere ışık tutacak. Çünkü biz inanıyoruz ki çocuk, sadece anne babanın değil; mahallenin, kentin, toplumun ortak sorumluluğudur. Çocuklarımızın potansiyelini en sağlıklı biçimde ortaya koyabilmeleri için bilimsel bilgiye, akademik rehberliğe ve toplumun tüm paydaşlarının iş birliğine büyük önem veriyoruz. Bu anlamda projede iş birliği yaptığımız Mersin Üniversitesi'ne, değerli panelistlerimize ve bu salonda bulunan tüm katılımcılara teşekkür ediyor, panelin hepimiz için verimli geçmesini diliyorum" diye konuştu.

Aile planlaması kararlarında ruhsal ve sosyal dinamiklerin rolü konuşuldu

Panelin ilk oturumunun moderatörlüğünü Prof. Dr. Aytuğ Atıcı üstlendi. Doç. Dr. Gülen Güler, küçük yaş gruplarındaki çocukların ruhsal gelişimini ele aldı ve 3-6 yaş dönemindeki çocukların, ebeveynlerinden ne tür destekler almaları gerektiğine dikkat çekti. Ardından Doç. Dr. Ayşen Orman, yaz döneminde çocukların karşılaşabileceği enfeksiyonlar hakkında bilgi verdi ve ailelerin dikkat etmesi gereken noktaları paylaştı. Oturumun son konuşmacısı Doç. Dr. Hüseyin Durukan ise "Yeni çocuk düşünmeli miyim?" başlıklı sunumunda, aile planlaması kararlarında ruhsal ve sosyal dinamiklerin nasıl rol oynadığını ele aldı.

Çocuklarda kalp sağlığı ele alındı

İkinci oturumun moderatörlüğünü ise Prof. Dr. Derya Karpuz yaptı. İlk konuşmacı olarak sahneye çıkan Doç. Dr. Derya Duman, vitamin eksiklikleri ve anemi konusunda ailelere bilgi verdi. Prof. Dr. Derya Karpuz ise yaptığı sunumda çocuklarda kalp sağlığını anlattı. Doç. Dr. Aylin Kont Özhan daçocuklardaki olası cilt problemlerini ele aldı. Son olarak Uzman Dr. Fadime İlten, "Yaşasın Büyüyorum, anneme mi babama mı benziyorum?" başlıklı sunumunu yaptı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yenişehir Belediyesi'nden Çocuk Sağlığı Paneli - Son Dakika

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