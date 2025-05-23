Yenişehir Belediyesi\'nden Çocuklar İçin Yeni Halı Saha

(MERSİN)- Yenişehir Belediyesi, "Mahalle Benim, Saha Benim" sloganıyla başlattığı proje kapsamında 50. Yıl Mahallesi'nde yapımını tamamladığı halı sahayı hizmete açtı. Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Bu sahalar tüm mahalle çocuklarına ait. Lütfen sahip çıkalım, plansız ve yanlış kullanımlara karşı hep birlikte koruyalım. İnanıyorum ki geleceğin yıldız sporcuları bu sahalardan yetişecek" dedi.

Yenişehir Belediyesi, çocukların güvenli alanlarda spor yapabilmeleri amacıyla mahallelerde halı saha yapımını sürdürüyor. Bu kapsamda Akkent Mahallesi'nden sonra 50. Yıl Mahallesi'nde de halı saha yapımı tamamlanarak hizmete açıldı. "Mahalle Benim, Saha Benim" sloganıyla yola çıkılan proje kapsamında gerçekleştirilen açılışa, Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, sanatçı Sunay Akın, meclis üyeleri, muhtarlar, vatandaşlar ve çok sayıda çocuk katıldı.

"Özverili çalışmayla çocuklarımız için yepyeni bir alan oluşturduk"

Açılışta konuşan Başkan Abdullah Özyiğit, çocuklara verdikleri önemin altını çizerek, "Geçtiğimiz haftalarda açtığımız halı sahadan sonra mahallelerimizden yeni talepler geldi. 50. Yıl Mahallesi'nde bu talebi hızla karşılayarak kısa sürede sahanın yapımını tamamladık. Park Bahçeler Müdürlüğümüz, Spor Müdürlüğümüz ve Fen İşleri ekiplerimizin özverili çalışmasıyla çocuklarımız için yepyeni bir alan oluşturduk. Her birinin emeğine yüreğine sağlık" dedi.

"Bu başarılar tesadüf değil"

Özyiğit, Yenişehir Belediyesi'nin çocuk odaklı çalışmalarını hatırlatarak erken çocukluk döneminden itibaren başlayan desteklerin ilkokul sürecine kadar devam edeceğini vurguladı. Özyiğit, "0-3 yaş için Bebek Gelişim Merkezi'mizi açtık. Beceri Temelli Eğitim Merkezleri'mizle çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz. Yeni dönemde, bu merkezlerden mezun olan çocuklarımız için bir ilkokul da kuracağız. Sporda da aynı felsefeyle ilerliyoruz. 17 yaş altı futbol takımımız Mersin şampiyonu oldu. Bu başarılar tesadüf değil, çocuklarımıza güvenli ve nitelikli alanlar sunarsak başarı da kendiliğinden gelir" diye konuştu.

Başkan Özyiğit, sahaların korunması ve düzenli kullanımı konusunda mahalle muhtarlarına ve vatandaşlara da sorumluluk düştüğünü belirterek, "Bu sahalar tüm mahalle çocuklarına ait. Lütfen sahip çıkalım, plansız ve yanlış kullanımlara karşı hep birlikte koruyalım. İnanıyorum ki geleceğin yıldız sporcuları bu sahalardan yetişecek" ifadelerini kullandı.

"Yenişehir'de her şeyin çok daha güzel olması için var gücümüzle çalışacağız"

Ekonomik zorluklara rağmen hizmet üretmeye devam edeceklerinin altını çizen Özyiğit, "Yenişehir bizim evimiz. Bu evde birlik, temizlik ve düzen hepimizin sorumluluğudur. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Yenişehir'de her şeyin çok daha güzel olması için var gücümüzle çalışacağız. Yeni halı sahamız tüm çocuklarımıza hayırlı, uğurlu olsun" diyerek, sözlerini tamamladı.

"Bu tür yatırımların tüm mahallelerimize ulaştıracağına olan inancım tam"

50. Yıl Mahalle Muhtarı Nergiz Özcan ise spor tesisinin kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Abdullah Özyiğit'e teşekkür etti. Özcan, şunları söyledi:

"Değerli Başkanımız, değerli meclis üyelerimiz ve kıymetli hemşehrilerim. Hepinizi bir arada görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Mahallemize kazandırılan bu güzel spor alanı, sadece bizim için değil, tüm Yenişehir için çok kıymetli. Başkanımızın öncülüğünde spor alanlarının ilçemiz genelinde hızla yayılması, gençlerimizin sağlıklı büyümesi ve spora yönlendirilmesi açısından büyük bir katkı sunuyor. Bu vesileyle başkanımıza gönülden teşekkür ediyorum. Yenişehir Belediyesi'nin bu tür yatırımları tüm mahallelerimize ulaştıracağına olan inancım tam. Hepinize katılımınız için teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından Başkan Abdullah Özyiğit ve sanatçı Sunay Akın, çocuklarla birlikte sahada futbol oynadı.