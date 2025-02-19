Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki bir evden belediye ekiplerince 1,5 ton çöp çıkarıldı.
Yeni Mahalle sakinleri, bir evden kötü kokular geldiği yönünde Yenişehir Belediyesine ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye giden zabıta ekipleri, daireyi kontrol edince çöp evle karşılaştı.
Temizlik İşleri Müdürlüğünce, evden 1,5 ton çöp çıkarıldı.
Temizlenen ev ekiplerce dezenfekte edildi.
Son Dakika › Güncel › Yenişehir'de 1,5 Ton Çöp Temizlendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?