Yenişehir'de 'Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor' Festivali Düzenlendi - Son Dakika
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Yenişehir'de 'Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor' Festivali Düzenlendi

Yenişehir Belediyesi, 2024-2025 sezonunun ilk 'FIRST LEGO League Explore' festivaline ev sahipliği yaptı. Festivalde Mersin'den 12 okulun minik mucitleri projelerini sergiledi ve ödüller kazandı.

14.01.2025 17:33
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(MERSİN) - Yenişehir Belediyesi, dünyanın en yaygın bilim programlarından olan ve Türkiye'de "Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor" ismiyle gerçekleştirilen "FIRST LEGO League Explore" programının 2024-2025 sezonunun ilk festivaline ev sahipliği yaptı. Başkan Abdullah Özyiğit, bilimsel farkındalığı topluma yaymayı ve çocuklarla, gençlerin erken yaşta bilimle tanışması amacıyla çalıştıklarını söyledi.

"FIRST LEGO League Explore" programının "SUBMERGED: Okyanus Kaşifleri" teması altında gerçekleştirilen 2024-2025 sezonunun ilk festivali, Yenişehir Belediyesi Akademi'de düzenlendi. Mersin'den 12 okulun katıldığı festivalde, takımlar projelerini ve yaratıcı çözümlerini sergiledi.

Festivale takım koçları rehberliğinde hazırlanan minik mucitler, LEGO Education WeDo 2.0 veya SPIKE Essential robot setlerini kullanarak temaya uygun çözümler geliştirdi. Proje fikirlerini ve "Anlat Bana" posterlerini gönüllü gözlemcilere sunan takımlar, festival sonunda madalya ve ödül kupaları almaya hak kazandı.

Dünyada teorik bilginin yenilikçi buluşlara dönüştüğü, 6-10 yaş arası çocuklara yönelik kapsamlı bir Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik (STEM) programı olan FIRST LEGO League Explore, çocukların günlük hayatta karşılarına çıkabilecek sorunlara karşı araştırma, hayal gücü ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. 21 farklı şehirde 51 festivalin gerçekleştirileceği etkinlikler, Ocak-Haziran 2025 tarihleri arasında hafta sonları yapılacak. 2024-2025 sezonunda Türkiye genelinde 810 takım bir araya gelecek.

"Çocuklarımızın erken yaşta bilimle tanışmasını çok önemsiyoruz"

Etkinlik ile ilgili konuşan Başkan Özyiğit, "Yenişehir Belediyesi olarak çocuklarımızın erken yaşta bilimle tanışmasını, düşünme ve çözüm üretme becerilerini geliştirmesini çok önemsiyoruz. Bu tür etkinlikler sayesinde hem bilimsel farkındalık yaratıyor hem de geleceğin mucitlerini destekliyoruz. Çocuklarımızın projelerini görmek bizlere umut veriyor ve onların bu yolda attıkları adımları desteklemeye devam edeceğiz. Bilim Kahramanları Derneğine ve tüm gönüllülere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yenişehir'de 'Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor' Festivali Düzenlendi - Son Dakika

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