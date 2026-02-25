"Yenişehir Modeli" Karadeniz'e Taşınıyor

(MERSİN) - Yenişehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Beceri Temelli Eğitim Merkezi (BETEM) ve okul öncesi eğitim modelleri, yerel yönetimler için örnek oluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda "Yenişehir Modeli"ni yerinde inceleyen Rize Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, "Önümüzdeki süreçte bir protokolle eğitim iş birliğini geliştireceğiz ve buradaki ruhu Fındıklı'da yansıtmaya çalışacağız" dedi.

Eğitimde fırsat eşitliği ve modern yaklaşımlarıyla dikkati çeken Yenişehir, belediye başkanlarının ve eğitimcilerin gelip yerinde inceleme yaptığı bir cazibe merkezi haline geldi. Son olarak Başkan Çervatoğlu, Yenişehir Belediyesi'nin eğitim yatırımlarını yerinde incelemek üzere Mersin'e geldi.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile birlikte Özel Ömer Faruk İlbilgen ve Özel Mehmet Sadık Gürsoy Anaokulları'nı gezen Çervatoğlu, gördüğü tabloyu "Cumhuriyet ruhuyla harmanlanmış bir eğitim devrimi" olarak nitelendirdi.

Yenişehir Belediyesi'nin eğitim alanında yaptığı yatırımları "devrim" olarak tanımlayan Çervatoğlu, iki belediyenin kardeşlik bağının ötesinde güçlü bir dayanışma içinde olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:

"Geldik gördük ki burada sloganın dışında bir uygulama var"

"Mersin Yenişehir'deyiz. Yenişehir, Fındıklı için çok önemli. Öncelikle kardeş belediyeyiz ama kardeş olmaktan öte başka bir şeyimiz var. Fındıklı'da geliştirmeye çalıştığımız Meci Kültürüne Abdullah ağabeyimizin Sürmene'den büyük bir katkısı var. Abdullah ağabeyimiz geçtiğimiz yıllarda ailenin arazisini tamamıyla Fındıklı Belediyesi'ne bağışladı ve biz de oradan gelen parayla öğrencilerimizi okuttuk. Tabii bu bununla da kalmadı. Yenişehir Belediyesi sadece Mersin'de değil Türkiye'nin her yerinde konuşuluyor. Burada bir devrimle karşılaştık. Hani vardı, duyuyorduk. Hafif sesler geliyordu, tınılar geliyordu; 'Mersin Yenişehir Şehirde bir devrim var. Devrim hareketi var' diye. Peki Nerede bu devrim? Eğitimde… Beceri Temelli Eğitim Merkezi'nde. Buna ilişkin daha önce geldiğimde edindiğim bilgilerle aslında bir böyle şaşkınlık değil tokat yemiş gibi oldum. Böyle şeyler de yapılıyor bu ülkede diye mutlu bir tokattı. Şimdi de ekibimizle birlikte geldik. Abdullah ağabey gün boyu bizle birlikte BETEM'in ve eğitim konusunda yapılan yatırım ve çalışmaları gezdirdi.Bu yatırımlar geleceğimizin aydınlık olması için çok önemli. Biz hep söyleriz aydınlık yarınlar sadece sloganla olmaz. Geldik gördük ki burada sloganın dışında bir uygulama var. Burada hayatın kendisi var. Burada aslında Cumhuriyetin kuruluşundaki o devrimci ruhun temeli tekrar canlandırılmış. Geleceğimizin kurtulması için çok ciddi adımlar atılmış. Önümüzdeki süreçte bir protokolle eğitim iş birliğini geliştireceğiz ve iz düşümünü sizin kadar olmasa bile Fındıklı'da buradaki ruhu oraya yansıtmaya çalışacağız."

Özyiğit ise şunları kaydetti:

"Çocuklarımıza onurlu ve aydınlık bir gelecek bırakacağız"

"Bu işe adım attığımızda Türkiye'nin okul öncesi eğitimde Avrupa'nın son ülkesi olduğu tespitinden hareketle başladık. 'Bu işi en güzel yerel yönetimler yapmalı, sorumluluk almalı' diye yola çıktık ve Marmara Üniversitesi ile okul öncesi eğitim birimi ile birlikte bir işbirliği içerisine girdik. Onlar 5 kişilik ekiple yıllarca Mersin'e geldiler. Burada eğitimler verdiler öğretmen ve velilerimize. 0-3 yaş arasında çocuğu olan velilere, 'Bir çocuk nasıl yetiştirilir?' diye onlara anlattılar. ve şöyle bir anımız var. Kulakları çınlasın. Prof. Dr. Ozana Oral hocamız, bize dedi ki: 'Ya başkanım bu nasıl bir iştir? Kendi döneminin sonrasına yatırım yapan bir belediye başkanını bugüne kadar ben görmedim. Yani siz 15-20 yıl sonra sonucunu alacağınız bir işe yatırım yapıyorsunuz. Farkında mısınız?' Dedim ki "Bizim oy problemimiz yok." Ülkeye yatırım yapıyoruz. Bizim amacımız burada bir çoban ateşi yakmaktır. Bu çoban ateşi bütün ülkeyi sarsın istiyoruz. Bunun için Hopa Belediyemizde bir eğitim işbirliği protokolümüz vardı. Önümüzdeki hafta orada temel atacağız. Siz kalktınız geldiniz. Karadeniz'den Akdeniz'e hoş geldiniz ve yine böyle bir iş yapacağız.Ciddi adımlar atıyoruz. Bir ülke eğitimle kalkınır. Biz tarım devriminden sonra sanayileşme devrimini kaçırmış bir ülkeyiz. Şu anda içinde bulunduğumuz süreç artık dijitalleşmenin bilgi toplumunun dönemini yaşıyoruz ve bu dönemi de ıskalarsak kölelikten kurtulamayız. Birileri size talimat verir, Aynen yaparsınız. Onun için çocuklarımızı iyi eğiteceğiz. Onları geleceğe hazırlayacağız. Onlar bizim kurtuluşumuz olacak. Bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Çocuklarımıza onurlu ve aydınlık bir gelecek bırakacağız."