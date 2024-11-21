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Yerhov'dan Avrasyacılık Vurgusu

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Rusya Büyükelçisi Yerhov, mevcut dünya düzenindeki değişimleri ve Avrasyacılığın önemini vurguladı.

21.11.2024 13:39
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(ANKARA) - Rusya Büyükelçisi Aleksey Yerhov Ankara'da katıldığı Uluslararası Sistemde Avrasya seminerinde konuştu. Mevcut dünya düzeninde yapısal değişimler yaşandığını ifade eden Yerhov, böyle bir dönemde Avrasyacılık üzerine  çalışmalar yapılmasının değerli olduğunu söyledi.

Ankara Üniversitesi, Rus Bilim ve Kültür Merkezi (Rossotrudnichestvo), Yevgeniy Primakov Dış Politika İşbirliği Merkezi ve Ankara Rus Evi işbirliği ile düzenlenen Uluslararası Sistemde Avrasya seminerine katılan Rusya Büyükelçisi Aleksey Yerhov, alışılagelmiş dünya düzeninin bir değişimden geçtiğini ve böyle dönemlerin geleceğinin inşası açısından önem taşıdığını ve "Herkes için bağlayıcı oyun kuralları oluşturmanın gerekli olduğunu" ifade etti. Yerhov, şu ifadeleri kullandı:

"İçinde yaşadığımız dünyanın abartısız olarak yapısal değişimler yaşadığı şu dönemde, Avrasyacılık üzerine çalışmalar yapılması özellikle önem arz etmektedir. Gözlerimizin önünde sınırlar yıkılıyor, uluslararası ilişkilerin alışılagelmiş tablosu bozuluyor, küresel ulaşım akışları ve ulusal ekonomik zincirler yeniden yönlendiriliyor, yeni güç merkezleri ve küresel çekim kutupları ortaya çıkıyor. Çatışmalar patlak veriyor, savaşlar çıkıyor, insanlar ölüyor. Tam da böyle anlarda halkların, kendi tarihsel kimliklerinin ve değer sistemlerinin köklerini ve özünü, kendi etnokültürel, psikolojik ve diğer ölçütlerinin gelişim vektörünü anlamaları gerekiyor. Tam da bu temelde, gelecek felsefesine dair bir anlayış ortaya çıkıyor ve sadece bir taktik değil, aynı zamanda kalkınma stratejisi de inşa ediliyor."

Yerhov, "Başlı başına faydalı bir şey olan göçten korkmaya gerek yok. Ancak son yıllarda bu alanda biriken çarpıklıkları da göz ardı etmemeliyiz" dedi.

Uluslararası Sistemde Avrasya seminerine ayrıca Belarus Büyükelçisi Andrei Rybak Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Müdürü Alikber Alikberov,  Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Çelik de katıldı.

Yerhov\'dan Avrasyacılık Vurgusu
Kaynak: ANKA

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