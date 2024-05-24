Yerköy İlçe Sağlık Müdürlüğü, mevsimlik tarım işçilerine mobil sağlık hizmeti sunuyor

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Yerköy İlçe Sağlık Müdürlüğü, mevsimlik tarım işçilerinin sağlık hizmetlerine kolay erişimini sağlamak için mobil hizmet sunmaya başladı.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Candaş Tan, ebe ve hemşireden oluşan sağlık ekibiyle mevsimlik tarım işçilerinin toplu yaşadığı alanları ziyaret ederek, sağlık hizmeti verdiklerini söyledi.

Mevsimlik tarım işçilerinin birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla çalışma başlattıklarını belirten Tan, "Sunulan sağlık hizmetleri arasında gebelik eğitimi ve takibi, bebek ve çocuklara aşılama, kanser taramaları ve bilgilendirme, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi yer almakta. Sağlık hizmetimizi belirlenen günlerde 17.00-23.00 saatleri arasında veriyoruz." dedi.