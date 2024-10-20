Yerli Ağ Anahtarı SAGAY MPSS SAHA EXPO'da Tanıtılacak - Son Dakika
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Yerli Ağ Anahtarı SAGAY MPSS SAHA EXPO'da Tanıtılacak

Yerli Ağ Anahtarı SAGAY MPSS SAHA EXPO\'da Tanıtılacak

Barko Elektronik, askeri sistemler için geliştirilen SAGAY MPSS'yi SAHA EXPO 2024'te sergileyecek.

20.10.2024 11:48
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Askeri operasyonlarda kullanılan çeşitli ağ sistemlerinin hızlı, güvenli ve kesintisiz bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla tasarlanan ve yerlileştirilen ağ anahtarlama cihazı SAHA EXPO'da tanıtılacak.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul tarafından organize edilen, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının destekleriyle düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı, Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığı ile 22-26 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezinde gerçekleştirilecek.

Fuarda ana yükleniciler ve entegratör firmaların yanında KOBİ düzeyindeki alt yüklenici ve tedarikçi firmaların son dönemde yerlileştirdiği kimi çözümler de sergilenecek.

Elektronik tasarımı ve üretimi alanında 2011 yılından bu yana faaliyet gösteren Barko Elektronik, savunma sanayisinde Roketsan, ASELSAN gibi sektör lideri firmalara onaylı alt yüklenici olarak hizmet sunuyor.

Yerli sermaye ile milli çözümler geliştirmek için AR-GE çalışmaları yürüten Barko Elektronik, bu çalışmalar sonunda ortaya çıkan bir dizi yeni ürünü SAHA EXPO 2024'te sergileyecek.

Aydınlatma sistemlerinden motor sürücülere, ateşleme sistemlerinden güç elektroniğine geniş bir ürün gamı bulunan firmanın fuarda sergileyeceği yeni ürünler arasında SAGAY Multi Protocol Smart Switch (MPSS) yer alıyor. SAGAY, askeri sistemlere yönelik bir haberleşme birimi olarak tasarlandı.

Yüksek güvenlikli ağ anahtarlama cihazı SAGAY MPSS, askeri operasyonlarda kullanılan çeşitli ağ sistemlerinin hızlı, güvenli ve kesintisiz bir şekilde çalışmasını sağlıyor.

Yurt dışından getirildiğindeki yüksek maliyet, termin sürelerinin fazlalığı ve gizli ambargo gibi nedenlerle temin edilememe gibi sorunları göz önüne alan firma; SAGAY MPSS'ye yönelik millileştirme çalışması başlattı.

SAGAY MPSS ürün ailesinin yazılım tasarımı, donanım tasarımı, mekanik üretimi ve test aşamaları sonucu üretimi süreci 2 yıllık bir süreci kapsadı.

Farklı platformlarda göreve ve seri üretime hazır

Seri üretime hazır hale getirilen ürün; deniz, kara ve hava savunma sistemlerinde kullanılmak üzere üretildi. Bütünleşmemiş yapıların kullanıldığı benzer ürünlerden farklılaştırılarak tasarlandığı için bu anlamda sektördeki büyük bir ihtiyacı karşılıyor. Farklı haberleşme protokollerini destekleyen farklı platformlar veya birimler arasında haberleşmeye imkan sağlaması ürünün öne çıkan faydaları arasında yer alıyor.

Modüler yapısı ve konfigüre edilebilir arayüzleri sayesinde kullanılacak platforma göre Barko Elektronik tarafından yerli ve milli yazılımı geliştirilerek ya da müşteri tarafından geliştirilmiş yazılımı kullanılarak üretilebiliyor.

SAGAY MPSS, çeşitli haberleşme protokollerini destekliyor. Bu sayede farklı ağ yapılarına sahip askeri hava, kara, deniz araçları, silah sistemleri, radarlar ve iletişim ağlarıyla entegrasyon yeteneğine sahip bulunuyor. Söz konusu platformlar ve sistemler arasında kesintisiz veri iletişimine imkan sağlıyor.

Yüksek güvenlik standartlarına sahip olan, zorlu çevre koşullarında sorunsuz görev yapabilen SAGAY MPSS, modüler yapısı sayesinde kullanıcıların gereksinimlerine göre yapılandırılabiliyor.

Kaynak: AA

Havacılık, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yerli Ağ Anahtarı SAGAY MPSS SAHA EXPO'da Tanıtılacak - Son Dakika

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