Yerli Elektrikli Lokomotif ESKİŞEHİR-5000 Yolda - Son Dakika
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Yerli Elektrikli Lokomotif ESKİŞEHİR-5000 Yolda

Bakan Uraloğlu, ESKİŞEHİR-5000 lokomotifinin testlerinin sürdüğünü, 2025'te raylarda olacağını duyurdu.

11.10.2024 11:47
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) tarafından üretilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli ana hat lokomotifi ESKİŞEHİR-5000 Projesi'nde test sürecinin devam ettiğini bildirerek, "Eylül 2025'te lokomotifimizi raylara indirmeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yerli ve milli elektrikli ana hat lokomotifi ESKİŞEHİR-5000 Projesi'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

TÜRASAŞ tarafından üretilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli ana hat lokomotifi ESKİŞEHİR-5000 Projesi'nde test sürecinin devam ettiğini belirten Uraloğlu, "Yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz lokomotifimizin yol testlerine Ekim 2024 itibarıyla TCDD Hasan Bey Depo Sahası'nda başladık. Lokomotifimiz bu testlerde saatte 140 kilometre hıza ulaşarak büyük bir eşiği aştı. Eylül 2025'te lokomotifimizi raylara indirmeyi planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Yerlilik oranı yüzde 80'e ulaşacak"

Uraloğlu, TÜRASAŞ'ın Eskişehir fabrikasında geliştirilen 5 megavat gücündeki lokomotifin hem yük hem de yolcu taşımacılığı yapabileceğini ve Avrupa Birliği Demiryollarında Karşılıklı İşletilebilirlik Sertifikası'na sahip olacağını aktardı.

Türk mühendisliğiyle tasarlanan ESKİŞEHİR-5000 Projesi'nde 115 yerli firma ile işbirliği yaparak yüzde 65 yerlilik oranına ulaştıklarını bildiren Uraloğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Seri üretimde bu oran yüzde 80'e ulaşacak. Bu sayede demir yolu sektöründeki dışa bağımlılığın önüne geçeceğiz. ESKİŞEHİR-5000 Projesi birçok ilki barındırıyor. Lokomotifin cer motorları, her biri 1280 kilovat gücünde olup Türkiye'de bugüne kadar tasarlanan en yüksek güçlü cer motorlarıdır. Ayrıca, 2,5 megavat gücündeki cer konvertörleri de ülkemizde tasarlanan en güçlü yüksek gerilim cer konvertörleridir. Ana hat lokomotifler için ilk defa araç gövdesi, boji ve tren kontrol yönetim sistemi de tamamen yerli tasarımla üretildi. ESKİŞEHİR-5000 ile elde ettiğimiz bilgi birikimi, diğer projelerimizde de kullanılacak. Bundan sonra ihtiyaca uygun lokomotiflerin üretiminde yurt dışına bağımlılık kalkacak ve ihracat imkanlarına kavuşacağız."

"Ortak çalışmayla yürütülüyor"

Uraloğlu, ESKİŞEHİR-5000 Projesi'nin Türkiye'deki üniversiteler ve sanayi kuruluşlarının ortak çalışmasıyla yürütüldüğünü ifade etti.

Projenin, üniversite ve sanayi işbirliğinin en güzel örneklerinden biri olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"TÜRASAŞ, TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü, ASELSAN ve İstanbul Teknik Üniversitesi gibi önemli paydaşlar bu projede yer aldı. Türkiye'nin raylı sistemlerdeki yerlilik oranını artırmak adına önemli bir dönüm noktası yaşanıyor. Proje kapsamında TCDD Taşımacılık AŞ'ye teslim edilecek 95 ESKİŞEHİR-5000 lokomotifin seri üretimi hızla devam ediliyor. ESKİŞEHİR-5000 lokomotif için geliştirilen tüm ana bileşenler, ayrı birer ürün olarak ihraç edilebilir kritik teknolojiye sahip ürünlerdir. Bu ürünler, TCDD Taşımacılık AŞ bünyesindeki mevcut lokomotiflerde de hem yedek parça olarak hem de modernizasyon için kullanılabilecek."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yerli Elektrikli Lokomotif ESKİŞEHİR-5000 Yolda - Son Dakika

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