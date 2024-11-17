Yerli Hava Trafik Yazılımı İRADE Kullanıma Sunuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yerli Hava Trafik Yazılımı İRADE Kullanıma Sunuldu

İRADE yazılımı, Türk mühendislerce geliştirilen yerli hava trafik görüntüleme sistemi, İstanbul ve Çukurova'da faaliyete geçti.

17.11.2024 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk mühendislerince geliştirilen ilk yerli ve milli hava trafik görüntüleme yazılımı İnteraktif Radar Analiz ve Data Ekranı'nın (İRADE) Çukurova ve İstanbul Atatürk havalimanlarında kullanılmaya başlandığını bildirdi.

Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından geliştirilen hava trafik görüntüleme yazılımı İRADE'ye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakanlık olarak tüm proje ve yatırımlarda yerlilik ve millilik unsurlarını ön planda tuttuklarına işaret eden Uraloğlu, "Havacılık alanında hayata geçirdiğimiz İRADE yazılımını İstanbul Atatürk ve Çukurova havalimanlarımızda kullanmaya başlayarak havacılık alanında yeni bir dönemi başlatmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlk yerli ve milli hava trafik görüntüleme yazılımımız sayesinde bu alanda da dışa bağımlılıktan kurtularak bundan sonraki yerli teknoloji ürünlerinin önünü açmış olduk." ifadesini kullandı.

"Hava trafik kontrol hizmetleri için vazgeçilmez bir araç olacak"

Bakan Uraloğlu, İRADE yazılımının havacılık alanında uluslararası standartlara uygun, güvenli ve tamamen Türk mühendislerce geliştirilen ileri teknoloji bir ürün olduğunu aktardı.

Yazılımın, DHMİ bünyesinde çalışan personelin teknik bilgi, tecrübe ve bilgisinden faydalanılarak geliştirildiğine dikkati çeken Uraloğlu, "Hava seyrüsefer hizmetlerinde DHMİ personeli tarafından daha önce geliştirilen yerli ve milli Sayısal-Havalimanı Terminal Bilgi Sistemi'nin (D-ATIS) ardından bir başka yerli ve milli tasarım olan İRADE, günlük yaklaşık 5 bin hava aracı tarafından kullanılan Türk hava sahasında hava trafik kontrol hizmetleri için vazgeçilmez bir araç olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, yazılımın teknik özelliklerine ilişkin de bilgi vererek, şunları kaydetti:

"İRADE, gerçek zamanlı radar verisi, anlık otomatik hava gözlem sistemi verileri, AFTN ile NOTAM verileri, güncel AIP erişimi ve meteorolojik radar ve uydu verileri gibi hava trafiğinin kontrol ve idamesi sırasında gerekli olan ancak farklı kaynaklardan elde edilen kritik bilgileri tek bir ekranda toplayarak hava trafik kontrolörlerinin önündeki ekran karmaşasını azaltarak hava trafik emniyetini artırıyor. İhtiyaçlar doğrultusunda geliştirdiğimiz yüksek verimlilik ve esnek kullanım özelliğine sahip İRADE, kritik sistemlerde dışa bağımlılığımızı azaltıp, her gün gelişen ve büyüyen havacılık endüstrisiyle her zaman tam entegrasyon sağlayacak."

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Teknoloji, Havacılık, Çukurova, İstanbul, Yazılım, Üretim, Güncel, trafik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yerli Hava Trafik Yazılımı İRADE Kullanıma Sunuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:03 17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, adam çağırıp polislerin üzerine saldı 17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, adam çağırıp polislerin üzerine saldı
12:47 Erdoğan’dan MYK toplantısına damga vuran talimat: Cumhur İttifakı konusunda hassas olun Erdoğan'dan MYK toplantısına damga vuran talimat: Cumhur İttifakı konusunda hassas olun
12:14 Tağşiş listesinde yer alan peynir markasından konkordato kararı Tağşiş listesinde yer alan peynir markasından konkordato kararı
16:18 Türkiye’de yalnızca 600 kişinin yaşadığı Ormana, “Dünyanın En İyi Turizm Köyü“ seçildi Türkiye'de yalnızca 600 kişinin yaşadığı Ormana, "Dünyanın En İyi Turizm Köyü" seçildi
15 Kas CHP’li vekilden olay Ziraat Bankası iddiası: Tek bir harf değişti 1 milyar gitti CHP'li vekilden olay Ziraat Bankası iddiası: Tek bir harf değişti 1 milyar gitti
10:33 Bursa’da motosiklet sürücüsünden polise yumruklu saldırı Bursa'da motosiklet sürücüsünden polise yumruklu saldırı
10:19 Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek’ten asgari ücret zammı için ilk sözler Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammı için ilk sözler
10:12 AIDS’ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı AIDS'ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı
10:11 Acun Iıcalı, Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izledi Acun Iıcalı, Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izledi
10:11 Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu taciri Daniel Sobotta, İstanbul’da yakalandı Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu taciri Daniel Sobotta, İstanbul'da yakalandı
09:35 ’’Mike Tyson kazanır’’ iddiası oynayan bir kişi maç sonunda çıldırdı ''Mike Tyson kazanır'' iddiası oynayan bir kişi maç sonunda çıldırdı
09:18 Bakan Tekin’in tartışılan pozu Meclis gündeminde Bakan Tekin'in tartışılan pozu Meclis gündeminde
08:58 Mike Tyson yeni rakibini ringde açıkladı Mike Tyson yeni rakibini ringde açıkladı
08:46 Tarihi maçı kazanan Jake Paul’dan maça damga vuran hareket Tarihi maçı kazanan Jake Paul'dan maça damga vuran hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2024 14:09:45. #1.13#
SON DAKİKA: Yerli Hava Trafik Yazılımı İRADE Kullanıma Sunuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.