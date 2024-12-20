Yerli Malı Haftası Kapsamında Öğrencilere Savunma Ürünleri Tanıtıldı - Son Dakika
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Yerli Malı Haftası Kapsamında Öğrencilere Savunma Ürünleri Tanıtıldı

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Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı MKE AŞ'nın İmalat-ı Harbiye Müzesi'nde Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında 100'den fazla öğrenciye yerli savunma sanayi ürünleri tanıtıldı. Müze sorumlusu Tuğba Öztürk Turan, öğrencilere savunma sanayinin tarihi ve müzedeki eserler hakkında bilgi verdi. Etkinlikte Hava Kuvvetleri Komutanlığı bandosu da konser verdi. Öğrenciler, öğrendikleri bilgilerin ardından müzeden memnun ayrıldılar.

20.12.2024 10:19
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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE AŞ) bünyesinde hizmet veren İmalat-ı Harbiye Müzesi'nde yerli savunma ürünleri öğrencilere tanıtıldı.

MSB'ye bağlı MKE AŞ bünyesinde hizmet veren İmalat-ı Harbiye Müzesi'nde, Yerli Malı Haftası kapsamında kreş ve ilkokul öğrencilerine yerli ve milli savunma sanayi ürünleri tanıtıldı. Müze Sorumlusu Tuğba Öztürk Turan, Şehit Teğmen Ertuğrul Pilatin İlkokulu ve MKE Kreş ve Gündüz Bakımevi'nden 100'den fazla öğrenciye Müze içerisindeki savunma sanayi ürünleriyle ilgili bilgi verdi. Tanıtımın ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığı bandosu müzede konser verdi. Öğrenciler konsere coşkuyla eşlik etti.

İmalat-ı Harbiye Müzesi'ne daha önce hiç gelmediğini söyleyen İklim, "Sosyal bilgiler dersinde de zaten bu konuyu işliyorduk. Daha iyi pekiştirmiş olduk, daha güzel anladık. Gazi kovanı öğrendim, onu çok iyi dinledim. Silahların uzunluğunu filan öğrendim" dedi. 9 yaşındaki Miray da müzeye ilk kez geldiğini belirterek, Kurtuluş Savaşı'nda neler olduğunu öğrendiğini söyledi.

Dördüncüsü sınıf öğrencisi Nehir, silahları gördüğünü belirterek, "Ben burayı çok sevdim" dedi. 9 yaşındaki Abdülemin ise, "Atatürk'ün kullandığı silahları öğrendim. Nasıl savaştıklarını, ne zorluklar altında savaştıklarını öğrendim" diye konuştu.

Müze Sorumlusu Öztürk Tursun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yerli Malı Haftası'nın bilinci ve farkındalığını artırmaya yönelik bir etkinlik yapıldığını belirterek Müze hakkında bilgi verdi. Müze'nin iki ana bölüm ve bir bahçeden oluştuğunu söyleyen Öztürk Tursun, "Şu anda Türkiye'de askeri müzeler çerçevesinde kama tertibatlı sahra toplarını barındıran tek askeri müzeyiz. İkinci Abdülhamid döneminden günümüze yerli ve milli savunma sanayinin oluşumuna ışık tutmaktayız" ifadelerini kullandı.

Bu faaliyeti özellikle Yerli Malı Haftası'na yönelik düzenlemelerinin sebebinin "geçmiş dönemden günümüze bu farkındalığı ön planda tutmak" olduğunu ifade eden Öztürk Tursun, Milli Mücadele döneminde ilk üretilen yerli askeri mühimmatların müze envanterinde bulunduğuna dikkat çekti. Müzenin zamanında hem bir askeri imalathane hem de bir süvari kışlası olarak kullanıldığını söyleyen Öztürk Tursun, "Bu dönemlerden elimize kalan ahşap kağnılar o dönemlerde hem yapılan hem kullanılan sahra topları, yine zamanında bu imalathane içerisinde yapılan saatler, termometreler, hidrometreler, elektrik sayaçları, yani aslında bizim yerli malı kullanımına yönelik o esnada hayatımızda bulunan, hayatımızı kolaylaştıran her türlü ürünün kullanım alanı şu anda içerisinde ayak bastığımız alanda üretimi yapılan mekanizmalar" bilgisini verdi.

Öğrencilerin geleceğin en değerli velinimetleri olduğunu belirten Öztürk Tursun, "Biz onlara hem tarihimizi hem kültürümüzü hem gelecekte kendilerinden beklediğimiz tarihlerine sahip çıkma bilinçlerini ne kadar iyi aşılarsak günümüzü de o kadar iyi yaşatmış oluruz" diye konuştu.

Yerli Malı Haftası Kapsamında Öğrencilere Savunma Ürünleri Tanıtıldı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yerli Malı Haftası Kapsamında Öğrencilere Savunma Ürünleri Tanıtıldı - Son Dakika

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