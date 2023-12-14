 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, AKP Milletvekilinin Meclis bahçesinde mangal yapmasına tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, AKP Milletvekilinin Meclis bahçesinde mangal yapmasına tepki gösterdi

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında AKP Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman'ın Meclis bahçesinde mangal yapmasına tepki gösterdi. Mutlu, 'Sizin adınıza ben utandım. Sizin adınıza ben halkımdan özür diliyorum. Bu nasıl bir vurdumduymazlıktır? Bu kadar mı açsınız? Bu kadar mı halktan koptunuz' dedi.

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, AKP Milletvekilinin Meclis bahçesinde mangal yapmasına tepki gösterdi
14.12.2023 - 19:46,
Abone Ol

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında AKP Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman'ın Meclis bahçesinde mangal yapmasına tepki gösterdi. Mutlu, "Sizin adınıza ben utandım. Sizin adınıza ben halkımdan özür diliyorum. Bu nasıl bir vurdumduymazlıktır? Bu kadar mı açsınız? Bu kadar mı halktan koptunuz" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri devam ederken AKP Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Meclis bahçesinde mangal yaktı. Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, bu duruma tepki gösterdi. Mutlu, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Ey milletin vekilleri size oy verenler çöplükten ekmek topluyor. Sizi Meclis'e taşıyan milletim pazarda akşamları çürük meyve topluyor. Siz ne yapıyorsunuz? Meclis'te mangal yapıyor dumanlar ve şiş kebaplar arasında poz veriyorsunuz.

Sizin adınıza ben utandım. Sizin adınıza ben halkımdan özür diliyorum. Bu nasıl bir vurdum duymazlıktır? Bu kadar mı açsınız? Bu kadar mı halktan koptunuz? Allah'tan korkun Meclis'te beş tane lokanta var. Mangal ne demek, siz halkla alay mı ediyorsunuz? Bu mangala katılanları da buna izin verenleri de bu duruma sessiz kalanları da ayıplıyorum."

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Milletvekili, Diyarbakır, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, AKP Milletvekilinin Meclis bahçesinde mangal yapmasına tepki gösterdi - Son Dakika


19:37
Kızıldeniz'e donanma gönderme planı yapan ABD'ye İran'dan tehdit geldi: Olağanüstü sorunlarla karşı karşıya kalırsınız Kızıldeniz'e donanma gönderme planı yapan ABD'ye İran'dan tehdit geldi: Olağanüstü sorunlarla karşı karşıya kalırsınız
19:10
Kanarya tur peşinde! Fenerbahçe-Spartak Trnava maçında ilk 11'ler belli oldu Kanarya tur peşinde! Fenerbahçe-Spartak Trnava maçında ilk 11'ler belli oldu
18:44
Amasya'da mezbaha çalışanı boğanın saldırısı sonucu hayatını kaybetti Amasya'da mezbaha çalışanı boğanın saldırısı sonucu hayatını kaybetti
18:27
Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi
18:23
Dursun Özbek, TFF hakkında sorulan soruyu kabul etmeyip bir de sert çıktı Dursun Özbek, TFF hakkında sorulan soruyu kabul etmeyip bir de sert çıktı
18:01
2 yıl önce İran'a kaçırılan 14 yaşındaki kız Türkiye'ye getirildi 2 yıl önce İran'a kaçırılan 14 yaşındaki kız Türkiye'ye getirildi
17:54
Bilal Erdoğan ve TÜRGEV'in Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davaları reddedildi Bilal Erdoğan ve TÜRGEV'in Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davaları reddedildi
17:54
Savcının odasından atarlı paylaşım yapan Avukat Tekışık'ın lüks tutkusu dikkat çekiyor Savcının odasından atarlı paylaşım yapan Avukat Tekışık'ın lüks tutkusu dikkat çekiyor

Son Dakika
19:37 Kızıldeniz'e donanma gönderme planı yapan ABD'ye İran'dan tehdit geldi: Olağanüstü sorunlarla karşı karşıya kalırsınız
19:10 Kanarya tur peşinde! Fenerbahçe-Spartak Trnava maçında ilk 11'ler belli oldu
18:44 Amasya'da mezbaha çalışanı boğanın saldırısı sonucu hayatını kaybetti
18:27 Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi
18:23 Dursun Özbek, TFF hakkında sorulan soruyu kabul etmeyip bir de sert çıktı
18:01 2 yıl önce İran'a kaçırılan 14 yaşındaki kız Türkiye'ye getirildi
17:54 Bilal Erdoğan ve TÜRGEV'in Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davaları reddedildi
17:54 Savcının odasından atarlı paylaşım yapan Avukat Tekışık'ın lüks tutkusu dikkat çekiyor
17:21 Palamut tezgahlarda yerini aldı: Tanesi 200 lira
17:15 Fenerbahçe Beko'da Jasikevicius dönemi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 20:13:31. #1.13#
SON DAKİKA: Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, AKP Milletvekilinin Meclis bahçesinde mangal yapmasına tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement