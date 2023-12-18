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Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, Çerkezköy'de partililerle buluştu. - Son Dakika
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Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, Çerkezköy'de partililerle buluştu.

YERLİ ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde partililerle bir araya gelerek son siyasi gelişmeleri değerlendirdi. Mutlu, Saadet Partisi (SP) Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatının ardından CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın SP'ye geçmesine tepki gösterdi ve meclisin halkın desteğini yitirdiğini belirtti. Mutlu, 2025'te acil seçim yapılması gerektiğini vurgulayarak milletvekillerinin değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

18.12.2023 - 15:48,  Güncelleme: 15:50
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YERLİ ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde partililerle bir araya geldi. Son siyasi gelişmeleri değerlendiren Mutlu, Saadet Partisi (SP) Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatının ardından CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın SP'ye geçmesine tepki gösterdi. Mutlu, "31 Mart yerel seçimleri geçer geçmez herkes 2025'te seçime hazırlanmalıdır. Koskoca Türk devleti, cihanı yöneten aziz Türk milleti 2025'te yeni bir seçime gitmeli. Bu futboldan hızlı transfer yapan, lokantacı gibi kebap yapan milletvekillerini değiştirmelidir" dedi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde partililerle bir araya gelen Mutlu, burada yaptığı açıklamada "Bu halk DEVA'ya oy verdi mi? Vermedi. Hayır kurumu gibi davranan CHP onları meclise soktu. Bu halk Gelecek Partisi'ne oy verdi mi? Vermedi. Yardım derneği gibi davranan CHP onları da meclise soktu. Bu halk Saadet Partisi'ne oy verdi mi? Koltuk değneği gibi yaşayan CHP onları da meclise soktu. Bu halk Gelecek Partisi ve SP grup kurma izni verdi mi? Vermedi. Onlar keyfi grup kurdular. Bu hafta bir vefat sebebiyle grup düşünce, Atatürk'ün kurduğu CHP, içinde birçok Atatürk düşmanı olan Saadet'e bir sosyal demokrat vekili bağışladı. Tekrar grup kurdurdu. Aynı CHP, seçime giremeyen İYİ Parti'ye de hediye ettiği vekillerle seçime girmesini sağlamıştı. Şimdi aklı ve vicdanı olan herkese soruyorum. Bu meclis halkı temsil edebilir mi?" diye konuştu.

Meclis'in halkın desteğini yitirdiğini söyleyen Mutlu, "2025'te acil seçim yapılmalıdır. Demokrasiye inanan, hukuku içselleştirmiş, vicdan sahibi herkese sesleniyorum. Halkın asla haberi olmayan, iradesi olmayan bu suni oluşumları halka sordunuz mu? Halkın onaylamadığı, böyle keyfi ve suni birliktelikler demokrasiye uyar mı? Bütün bu olayları bir arada göz önüne alınca, artık bu meclisin yenilenme mecburiyeti vardı" dedi.

Mutlu, "31 Mart yerel seçimleri geçer geçmez herkes 2025'te seçime hazırlanmalıdır. Koskoca Türk devleti, cihanı yöneten aziz Türk milleti 2025'te yeni bir seçime gitmeli. Bu futboldan hızlı transfer yapan, lokantacı gibi kebap yapan milletvekillerini değiştirmelidir" diye konuştu.

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, Çerkezköy\'de partililerle buluştu.
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, Çerkezköy'de partililerle buluştu. - Son Dakika
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