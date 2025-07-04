Yerlikaya'dan Orman Yangını İncelemesi - Son Dakika
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Yerlikaya'dan Orman Yangını İncelemesi

Yerlikaya\'dan Orman Yangını İncelemesi
04.07.2025 21:08
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Bilecik'teki orman yangınlarını inceledi, zarar tespitlerini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, orman yangınlarından etkilenen Bilecik'in Osmaneli ilçesi Soğucakpınar köyüne bağlı Kaşıkçı Mahallesi ile Gölpazarı ilçesine bağlı Köprücek köyünde incelemelerde bulundu.

Yerlikaya, Köprücek köyünde gazetecilere yaptığı açıklamada, 28 Haziran'da başlayan yangının 3-4 gün sürdüğünü ve büyük bir mücadelenin sonunda söndürüldüğünü hatırlattı.

Orman yangınları nedeniyle Bilecik'te 7 köy ve 11 mahalleden 721 vatandaşın güvenli bölgelere tahliye edildiğini belirten Yerlikaya, yangının kontrol altına alınmasının hemen ardından evinde hasar olmayan vatandaşların konutlarına döndüğünü söyledi.

Yerlikaya, AFAD'ın yangından olumsuz etkilenen yerleşim yerlerinde hasar tespitlerini yaptığını dile getirerek, "Burada 69 konut, 3 iş yeri, 27 ahırın ağır hasar gördüğünü tespit ettik. Ayrıca 360 hektar tarım alanı ve 772 tarım aracının da zarar gördüğünü tespit ettik." diye konuştu.

Gölpazarı ilçesinin Köprücek ve Tongurlar köyleri ile Osmaneli'nin Soğucakpınar köyüne bağlı Kaşıkçı Mahallesi'ni "genel hayata etkili afet bölgesi" ilan ettiklerini kaydeden Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Köprücek köyünden vatandaşlarımız geçici barınma için konteyner talebinde bulundu. Hemen aynı gün, aynı gece biz bunları, stoklarımızın olduğu yerden yükledik ve 10 konteynerlik alanı çok hızlı bir şekilde, 2 gün içinde bu hale getirdik. Kaşıkçı köyünde de 16 hanenin bu yönde talepleri oldu. Onları da hemen çok hızlı bir şekilde kurduk. Bu konteynerin içerisinde klimasından temel eşyalarına, elektrik, su, tüm giderlerinin her biri, ihtiyaç duyulan her şey var."

Yerlikaya, AFAD'ın Bilecik için ilk etapta 30 milyon lira acil yardım ödeneği aktardığını ifade ederek, "Bilecik'teki 60 hanemize toplam 5 milyon 745 bin lira nakdi ödemesini hemen bir gün içerisinde yaptık. Ödemesini yapılmayan, evrak bekleyen, böyle bir şey yok, 2 gün öncesinde bunları tamamladık. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 257 aileye 1 milyon 285 bin lira yardım, onların hesaplarına hızlıca aktarıldığını biliyoruz. Bundan sonraki kısımda yapılacak olanlar, bu hasar tespitlerin bir süresi var. Onu da hızlandırmak adına gerekli girişimleri yapıyoruz." dedi.

"İklim değişikliği, artık dünyanın kabul ettiği bir sınanma haline geldi"

AFAD ve TOKİ'nin çok hızlı şekilde aksiyon alarak hak sahiplerine evlerini, ahırlarını, camiyi, köyün ortak alanlarını yapacağını aktaran Yerlikaya, bu yapıların anahtarlarının köy sakinlerine bir an önce teslim edileceğini bildirdi.

Ziyaret ettiği köylerde "Yaşayan en büyük atamız kim" diye sorduğunu ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Geldiğimiz köyde 1940 doğumlu 2 büyüğümüz, burada da 1937 doğumlu bir babamız vardı, orman emeklisi. Bu köyümüzün 700'ün üzerinde bir yaşı var, 7 asırlık bir köy. Kendilerine sordum 'Bey baba daha önce bu güzel köyünüzde böyle bir yangın gördün mü?' Dedi ki 'Oğlum biz böyle bir şey görmedik.' İklim değişikliği, artık dünyanın kabul ettiği bir sınanma haline geldi. Sadece biz değil, bütün dünya sınanıyor."

Nemin çok düşük, hava sıcaklığının 39-42 derecelerde olması, rüzgarın hızının 100 kilometreyi bulması nedeniyle bir tedbirsizlik veya ihmalin nelere yol açabileceğinin son bir haftada görüldüğünü belirten Yerlikaya, son bir haftada ülke genelinde 624 orman yangını meydana geldiğini ve söndürüldüğünü hatırlattı.

Yerlikaya, orman yangınlarıyla ilgili bu sınanmanın artma ihtimaline yönelik, hava ve kara araçları ile ekipman sayılarının artırıldığını anımsatarak, şöyle konuştu:

"Böyle güzel bir coğrafyada yaşayan siz vatandaşlarımız, yeşilin kıymetini en iyi bilenler sizlersiniz. Dolayısıyla çoluk çocuk, genç yaşlı demeden tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Sürecin başından her anına varıncaya kadar Sayın Cumhurbaşkanımız, ilgili bakanlıkların görev alanlarıyla ilgili hem talimatlarını veriyor hem de yakinen takip ediyor. Yani deprem, orman yangını veya diğer tüm afetlerde olduğu gibi hükümetimiz, vatandaşımız ne zaman darda, zorda, afet zamanında ise herkes görev alanı mucibince kendi görevini o an için oraya bırakıp odaklandığı tek şey, o afetin, sıkıntının, sınanmanın giderilmesi noktasında gayret gösteriyor."

Gittiği köylerde yanan evlerde incelemelerde bulunan Bakan Yerlikaya, evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlar için kurulan konteynerlere de uğradı, vatandaşlarla sohbet etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yerlikaya'dan Orman Yangını İncelemesi - Son Dakika

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