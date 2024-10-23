Yerlikaya SAHA EXPO'yu Ziyaret Etti

Güncel

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı gezip, incelemelerde bulundu.

Yerlikaya, sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamada, en son teknolojilerin, yerli ve milli üretimlerin hepsinin fuarda bir arada olduğunu belirtti.

Fuara İçişleri Bakanlığından Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının katıldığını kaydeden Yerlikaya, "Yerli ve Milli Teknolojiyle her alanda gücümüze güç katıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, Baykar tarafından yüzde 100 öz kaynaklarla milli ve özgün olarak geliştirilen, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın önünde çektirdiği fotoğrafa da paylaşımında yer verdi.