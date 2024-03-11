Yeryüzü Çocukları Derneği, depremin vurduğu Hatay\'da çocuklarla ramazan sevincini paylaşıyor

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Yeryüzü Çocukları Derneği, depremin vurduğu Hatay'da çeşitli etkinlikler düzenleyerek, çocuklarla ramazan sevincini paylaşıyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Antakya'da bulunan Konya 3. Etap Konteyner Kenti'ndeki çocuk dostu alanda ramazan hazırlıkları yapıldı.

Ramazan sevincini çocuklarla paylaşmak için çeşitli etkinlikler yapan gönüllüler, konteyneri ramazan süsleriyle donattı.

Süsleme aktivitesine katılan çocuklar, üstünde "Hoş geldin ramazan" yazılı pankart hazırladı. Kartonlardan ramazan süslemesi de yapan çocuklar konteyneri süsledi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen dernek psikologlarından Nurefşan Çiy, ramazanın coşkusunu yaşamanın bütün çocukların hakkı olduğunu belirtti.

Çiy, konteyner kentte yaşayan, depremden etkilenmiş çocukların da bu coşkuyu yaşamalarını istediklerini kaydederek, "Buradaki tek çocuk dostu alanımızı süsleyerek onlara unutulmaz bir ramazan yaşatmak istedik. Aynı zamanda depremden dolayı Hatay'da camilerin bir kısmı yıkıldığı için çocuklar, ramazan kültürümüzün önemli parçalarından birisi olan mahyalardan uzak kalsın istemedik. Çocuklarla beraber, konteynerimize mahyalarımızı astık. Hatay'daki çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gönüllüler, ilk teravih namazını da konteynerde kalan ailelerle birlikte kıldı.

Dernek, ramazanda zekat, fitre, bayramlık ve kumanya dağıtımı da yapacak.