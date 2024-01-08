Yeryüzü Doktorları Derneği Gazze sergisi Bursa\'da ziyarete açıldı

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Yeryüzü Doktorları Derneğince, İsrail'in saldırıları nedeniyle hastanelerin hizmet dışı kaldığı Gazze'ye dikkati çekmek amacıyla hazırladığı sergi, Bursa'da ziyarete açıldı.
BursaRay Şehreküstü İstasyonu'nda ziyarete açılan sergide, 2015-2023 yılları arasında Yeryüzü Doktorları Derneği yetkililerin Gazze'de çekilen fotoğrafları yer alıyor.
Vatandaşların ilgi gösterdiği sergide, 35 fotoğraf yer alıyor.
Sergi, 15 Ocak'a kadar görülebilecek.
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