Yeryüzü Doktorları'ndan Gazze'ye Yardım - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yeryüzü Doktorları'ndan Gazze'ye Yardım

Yeryüzü Doktorları, Gazze'de 1 yılda 600 binden fazla insana sağlık hizmeti ve yardım ulaştırdı.

07.10.2024 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeryüzü Doktorları Derneği, 1 yıldır sağladığı sağlık hizmetleri ve insani yardım çalışmalarıyla 40 binden fazla aileye, 600 binden fazla Gazzeliye acil müdahale ve insani yardım ulaştırdı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının birinci yılında Yeryüzü Doktorları acil müdahale ve insani yardım çalışmalarına devam ediyor.

Binlerce kişinin hayatını kaybettiği Gazze'ye yıllardır hizmet ulaştıran dernek, bir yıldır 40 binden fazla aileye, 600 binden fazla Gazzeliye fayda sağladı.

Bölgedeki ihtiyaçları analiz ve tespit ederek şehrin her noktasında hijyen kiti, temel gıda malzemesi, su ve sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiren dernek, Ramazan ayı ve Kurban Bayramı dönemlerinde yaklaşık 80 bin kişiye kurban eti dağıtımı ve sıcak yemek desteği sağladı.

Ablukaların genişletilmesi sonucu yardım sevkiyatları Mısır'ın yanı sıra Ürdün üzerinden de sürdürülürken, bölgede savaşın yıkıcı etkisini azaltmak adına binden fazla çocuğa psiko-sosyal destek hizmeti verildi.

Sosyal medya hesabından çağrı yapan dernek, takipçilerinden gelen moral mektuplarını da Gazzellilere ulaştırdı.

Kısıtlı imkanlarla kritik ameliyatları yapıyorlar

Öte yandan, Gazze'de uzman ekipleriyle kritik vakalara müdahale ederek zorlu ameliyatları gerçekleştiren dernek üyeleri, 7 aydır omzundaki kurşunla yaşayan 32 yaşındaki Omar Mohammed Khalil Attallah'ı da sağlığına kavuşturdu.

Attallah, Şifa Hastanesi'nde görev yapan Yeryüzü Doktorları ekibinin lokal anestezi yaparak kısıtlı bir ortamda gerçekleştirdiği ameliyatla omzundaki kurşundan kurtuldu.

Dernek, kalıcı barışın tesis edilmesiyle birlikte sağlık sisteminin yeniden kurulması ve tam teşekküllü bir hastane yapımı için çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Güncel, Sağlık, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeryüzü Doktorları'ndan Gazze'ye Yardım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:31 Bakan Uraloğlu Discord’u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil Bakan Uraloğlu Discord'u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil
13:08 Tekirdağ’da istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber Tekirdağ'da istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber
12:54 Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma
11:57 Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti
11:37 Hamas, 7 Ekim saldırılarının yıl dönümünde Tel Aviv’e füze saldırısı başlattı Hamas, 7 Ekim saldırılarının yıl dönümünde Tel Aviv'e füze saldırısı başlattı
01:44 Tünelde can pazarı: Aynı aileden 4 kişi araç içinde sıkıştı Tünelde can pazarı: Aynı aileden 4 kişi araç içinde sıkıştı
00:12 İsrail’den Beyrut’a peş peşe yoğun bombardıman, Hizbullah’tan şiddetli misilleme İsrail'den Beyrut'a peş peşe yoğun bombardıman, Hizbullah'tan şiddetli misilleme
23:35 Sur canisi Semih Çelik’in sıkça girdiği forum sayfası erişime kapatıldı Sur canisi Semih Çelik'in sıkça girdiği forum sayfası erişime kapatıldı
23:25 Giovanni van Bronckhorst’dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf Giovanni van Bronckhorst'dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf
23:08 Okan Buruk’tan Giovanni van Bronckhorst için olay sözler Okan Buruk'tan Giovanni van Bronckhorst için olay sözler
22:50 Erden Timur’dan Galatasaraylı taraftarlara çok konuşulacak mesaj Erden Timur'dan Galatasaraylı taraftarlara çok konuşulacak mesaj
22:33 Sur canisinin şokunu atlamadan ’Bari onu kurtaralım’ çığlığı: Senin kafanı keserim Sur canisinin şokunu atlamadan 'Bari onu kurtaralım' çığlığı: Senin kafanı keserim
21:50 Kız yurdunda panik Telleri aşarak girdi, kampüsteki kızlar bağırınca kaçtı Kız yurdunda panik! Telleri aşarak girdi, kampüsteki kızlar bağırınca kaçtı
21:40 İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2024 15:02:29. #1.11#
SON DAKİKA: Yeryüzü Doktorları'ndan Gazze'ye Yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.