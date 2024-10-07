Yeryüzü Doktorları'ndan Gazze'ye Yardım

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Yeryüzü Doktorları Derneği, 1 yıldır sağladığı sağlık hizmetleri ve insani yardım çalışmalarıyla 40 binden fazla aileye, 600 binden fazla Gazzeliye acil müdahale ve insani yardım ulaştırdı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının birinci yılında Yeryüzü Doktorları acil müdahale ve insani yardım çalışmalarına devam ediyor.

Binlerce kişinin hayatını kaybettiği Gazze'ye yıllardır hizmet ulaştıran dernek, bir yıldır 40 binden fazla aileye, 600 binden fazla Gazzeliye fayda sağladı.

Bölgedeki ihtiyaçları analiz ve tespit ederek şehrin her noktasında hijyen kiti, temel gıda malzemesi, su ve sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiren dernek, Ramazan ayı ve Kurban Bayramı dönemlerinde yaklaşık 80 bin kişiye kurban eti dağıtımı ve sıcak yemek desteği sağladı.

Ablukaların genişletilmesi sonucu yardım sevkiyatları Mısır'ın yanı sıra Ürdün üzerinden de sürdürülürken, bölgede savaşın yıkıcı etkisini azaltmak adına binden fazla çocuğa psiko-sosyal destek hizmeti verildi.

Sosyal medya hesabından çağrı yapan dernek, takipçilerinden gelen moral mektuplarını da Gazzellilere ulaştırdı.

Kısıtlı imkanlarla kritik ameliyatları yapıyorlar

Öte yandan, Gazze'de uzman ekipleriyle kritik vakalara müdahale ederek zorlu ameliyatları gerçekleştiren dernek üyeleri, 7 aydır omzundaki kurşunla yaşayan 32 yaşındaki Omar Mohammed Khalil Attallah'ı da sağlığına kavuşturdu.

Attallah, Şifa Hastanesi'nde görev yapan Yeryüzü Doktorları ekibinin lokal anestezi yaparak kısıtlı bir ortamda gerçekleştirdiği ameliyatla omzundaki kurşundan kurtuldu.

Dernek, kalıcı barışın tesis edilmesiyle birlikte sağlık sisteminin yeniden kurulması ve tam teşekküllü bir hastane yapımı için çalışmalarını sürdürecek.