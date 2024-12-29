Yesevi Hareketi AFAD ile Görüştü - Son Dakika
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Yesevi Hareketi AFAD ile Görüştü

Yesevi Hareketi AFAD ile Görüştü

Edirne'de Yesevi Hareketi, AFAD Müdürlüğü ile arama kurtarma projeleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

29.12.2024 17:17
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Yesevi Hareketi Edirne Temsilcisi Alpaslan Cankaloğlu, Edirne AFAD Müdürlüğünü ziyaret etti.

Edirne AFAD Şube Müdürü Serkan Gürel ile görüşen Cankaloğlu, hareketin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

AFAD ekibiyle de sohbet eden Cankaloğlu, yakın zamanda oluşturmak istedikleri, birçok ilde faaliyette olan Yesevi Arama Kurtarma (YAK) ile ilgili fikir alışverişinde de bulundu.

Özel çocuklar yeni yıl kartı tasarladı

Keşan Kent Müzesi'nde oluşturulan atölyede özel çocuklar yeni yıl kartı tasarladı.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Özel Yeni Trakya Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri müzedeki atölyeye katıldı.

Öğrenciler yakınlarına göndermek için rengarenk yeni yıl kartları tasarladı.

"Hoş Geldin Bebek Projesi" sürüyor

Keşan ilçesinde "Hoş Geldin Bebek Projesi" kapsamında aileler ziyaret edildi.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri, bebekleri dünyaya gelen çiftleri ziyaret ederek hediye takdim etti.

Paylaşım mağazasına bağışlar sürüyor

Keşan Belediyesi paylaşım mağazasına vatandaşlar bağış yapmaya devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hayırsever vatandaşların yeni yıl bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Vatandaşlar kullanmadıkları eşyaları paylaşım mağazasına getiriyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yesevi Hareketi AFAD ile Görüştü - Son Dakika

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