Yeşilay Bisiklet Turu Erzurum\'da Başladı

Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Erzincan'da "Sağlığın keyfini birlikte sürelim" temasıyla 12. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu gerçekleştirildi.

Erzurum Kalesi önünde başlayan etkinlikte her yaştan çok sayıda bisikletçi, Havuzbaşı Kent Meydanı'na kadar gidip tekrar başlangıç noktasına geldi.

Vali Mustafa Çiftçi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer'in de katıldığı etkinliğin sonunda katılımcılara verilen numaraların çekilişleri yapıldı ve şanslı bisikletçilere çeşitli hediyeler verildi.

Vali Çiftçi, düzenlenen etkinliğin insan sağlığı için önemli olduğuna değinerek, "Pandemi döneminde 2021-2022 yıllarında yapılan araştırma sonucunda ülkemiz obezitede Avrupa'da 1, dünyada ise 4. sıraya yükselmişti. Demek ki obezite ülkemizde gittikçe yaygınlaşıyor. Gerçekleştirdiğimiz etkinlik bununla mücadeleden bir tanesi. Bu ve buna benzer etkinliklerin obezite ile mücadele konusunda farkındalık oluşturacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Yeşilay Erzurum Şube Başkanı Emirhan Tanay da etkinliğin 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlendiğini anlatarak, "Can Erzurum projesi kapsamında merkez ve 20 ilçede 6 bin 500 çocuğumuza ulaştık. 2024 yılı itibariyle 120 şube arasında farkındalık projeleri kapsamında en çok faydalanıcıya ulaşan şube olduk. Görsel ve edebi alanda 6 bin 248 eserle Türkiye birincisi olduk. Can Erzurum projemiz yılın en iyi ve ilham veren projesi seçildi. Bunların hepsi güçlü ekiple oldu." diye konuştu.

Ardahan

Ardahan'da etkinlik 80. Yıl Şehir Stadyumu'nda başladı.

Stadyumda toplanan bisikletliler, Yeşilay Ardahan Şube Başkanı Tolgay Gökdemir'in işaretiyle pedal çevirdi.

Tura katılanlar stadyum ile Ardahan- Artvin kara yolu arasında 5 kilometrelik mesafede pedal çevirdi.

Yaklaşık 120 bisikletlinin katıldığı etkinliğe bazıları çocuklarıyla tura katılım sağladı.

Gökdemir, etkinliğe ilginin büyük olduğunu aktararak, katılımcılara teşekkür etti.

Ağrı

Ağrı'da da Yeşilay gönüllüleri bisiklet turunda bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız ve Yeşilay Şube Başkanı Cihangir Aslan, gençlik merkezi önünde toplanan grupla etkinliğe başladı.

Bisikletliler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü önüne kadar pedal çevirdi.

AK Parti İl Başkanı Yıldız, kentte bu tür etkinliklerin olmasının önemli olduğunu ve farkındalık oluştuğunu söyledi.

Erzincan

Erzincan'da Yeşilay gönüllüleri bisiklet turunda bir araya geldi.

Sağlıklı yaşama dikkati çekmek amacıyla ülke genelinde eş zamanlı başlatılan "12. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu" için Kızılay Meydanı'nda toplanan grup, buradan Ordu Caddesi, Ergenekon Bulvarı ile Halitpaşa Caddesi'ne kadar devam etti.

Bisiklet turuna Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, Yeşilay Erzincan Şubesi Başkanı Sinan Aslan, kamu kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.