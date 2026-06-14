Yeşilay Bisiklet Turu ile Farkındalık Yaratıldı - Son Dakika
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Yeşilay Bisiklet Turu ile Farkındalık Yaratıldı

Yeşilay Bisiklet Turu ile Farkındalık Yaratıldı
14.06.2026 17:07
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Samsun'da düzenlenen turda, bağımlılıklara dikkat çekmek için pedal çevrildi.

SAMSUN'da düzenlenen Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu kapsamında vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası karşılaşmasını izledikten sonra bağımlılıklara dikkat çekmek amacıyla pedal çevirdi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu, Samsun'da gerçekleştirildi. 'Milli Ruh ve Sağlıklı Yaşam' temasıyla düzenlenen etkinlik kapsamında vatandaşlar İstiklal Meydanı'nda A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası karşılaşmasını izlerken, müsabakanın ardından sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve bağımlılıklardan uzak bir yaşama dikkat çekmek amacıyla bisiklet turunda pedal çevirdi.

'BİSİKLET TURU ETKİNLİKLERİ FARKINDALIK OLUŞTURMAK İÇİN ÇOK KIYMETLİ'

Farkındalık oluşturmak için bisiklet turuna katılan vatandaşlarla güzel bir etkinlik ortaya koyduklarını belirten Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, "Türkiye İşçiler Cemiyetimizin 13'üncü Geleneksel Bisiklet Turu kapsamında Samsun'daki programımızın koordinasyonunu sağladık. Programın koordinasyonunda destek veren Samsun Valimiz Sayın Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Halit Doğan ve Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Feyzullah Dereci'ye teşekkür ediyoruz. Bağımlılıkla mücadele kapsamında verdikleri desteklerle etkinliklerimizi daha güzel bir noktaya taşıyoruz. Bisiklet turu etkinlikleri, Yeşilay'ın farkındalığını oluşturma noktasında bizim için çok kıymetli. Buraya gelen bütün gönüllülerimiz ve tüm Yeşilay gönüllülerimiz bizim için çok değerli. Çünkü bağımlılıkla mücadele kapsamında yürüttüğümüz faaliyetlerde sporun gücüne inanıyoruz. Bu kapsamda sportif faaliyetlerimizi Samsun'da da sayısını artırarak sürdürmeye devam edeceğiz. Bugün İstiklal Meydanı'nda bisiklet gönüllüleri ve bisiklet sevdalılarıyla buluştuk. Bağımsızlık için, bağımsızlık yılı ve bağımsızlık seferberliği için bugün pedallıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Etkinlik, Samsun, Güncel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeşilay Bisiklet Turu ile Farkındalık Yaratıldı - Son Dakika

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