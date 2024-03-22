Yeşilay, BM Viyana Ofisi'nde uyuşturucu sorununun çevresel etkisini ele aldı

Güncel

Yeşilay, Avusturya'daki Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi'nde "Küresel Uyuşturucu Sorununun Çevresel Etkisinin Ele Alınması: Sivil Toplumun Rolü" başlıklı sempozyum düzenledi.

BM Viyana Ofisi'nde bir hafta süren 67'nci Uyuşturucu Maddeler Komisyonu toplantısı kapsamında Yeşilayın gerçekleştirdiği sempozyuma Türkiye'nin BM Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Levent Eler ve Yeşilay Genel Başkan Vekili Yasin Erol katıldı.

Erol, yaptığı konuşmada, uyuşturucu üretimi ve kullanımının yerel topluluklar ve ekosistemler üzerindeki etkilerine dikkati çekti.

Türkiye Yeşilay Cemiyetinin çevresel sürdürülebilirliği göz önünde bulunduran önleme odaklı yaklaşımına değinen Erol, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığı ile işbirliğimiz, Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezinin (EMCDDA) "atık su analizi" gibi yenilikçi programları uygulayarak uyuşturucu madde üretiminin çevresel etkilerini izlemek ve azaltmak için bu taahhüdü iyi bir örnek olarak göstermektedir. Ayrıca, sivil toplum örgütleri arasında koordinasyon ve işbirliğini teşvik ederek topluluklarımızın ve parçası oldukları ekosistemlerin sağlığını, refahını korumaya yönelik pozitif değişimi meydana getirmeyi amaçlıyoruz."

Erol, uyuşturucu kullanımının yalnızca ciddi halk sağlığı krizine yol açmakla kalmadığını, aynı zamanda su, toprak kirliliği ve ekosistemin bozulması gibi çevresel sorunlara da sebep olduğuna dikkati çekerek, "Bu etkinlikle uyuşturucu kullanımının çoğu zaman ihmal edilen çevresel sonuçlarına ışık tutarak ekosistemlerimizi nasıl etkilediğini ve iklim krizini nasıl ağırlaştırdığını ortaya koymayı hedefliyoruz." dedi.

"BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'na aktif katılıyoruz"

Etkinlikte Yeşilayın alkol, tütün ve uyuşturucu maddelerin çevresel etkilerine yönelik çalışmalarını özetleyen Uluslararası İşbirlikleri Müdürü Sedef Erçetin Gençosmanoğlu da 2020'den bu yana gençlerin uyuşturucu kullanımı hakkındaki fikirlerini ifade etmeleri için platform sağlayan Genç Savunuculuk Forumu'nu düzenleyen Yeşilayın 2023'deki temasının "Uyuşturucu Kullanımı ve İklim Değişikliği" olduğunu söyledi.

Gençosmanoğlu, "2022'den bu yana bağımlılık yapıcı maddelerin kötüye kullanımının çevresel riskleri konusundaki farkındalığı artırmak ve ruhsal sağlık ile çevre arasındaki ilişkiyi vurgulamak amacıyla, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'na aktif katılıyoruz. Ruhsal sağlık ile çevresel bilincin birbirine bağlı olduğunu ve birinin kötüleşmesinin diğerinde ve tüm canlılarda olumsuz etkilere yol açabileceğini kabul etmek hayati önem taşıyor." görüşünü paylaştı.

Yeşilayın BM yerleşkesinde açtığı sergide uyuşturucuyla mücadelede sanatın gücünü göstermek amacıyla resim, karikatür ve filme yer verildi.