Yeşilay'dan Aile ve YEDAM Konferansı

Yeşilay Balıkesir Şubesi tarafından Aile ve YEDAM konferansı gerçekleştirildi.

Yeşilay Balıkesir Şubesince Aile Yılı ve Aile haftası dolayısıyla Balıkesir Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezi'nde konferans düzenlendi.

Prof. Dr. Hacer Aşık Ev ile YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Baybars Kaan Yeşilırmak'ın konuşmacı olarak katıldığı programda yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Balıkesir Şube Başkanı Muhammed Mürşid Canbulat, Yeşilay olarak ciddi çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, bağımlılıktan kurtulmak isteyenlerin YEDAM'ı aramalarını önerdi.