Yeşilay'dan Bağımsızlık Seferberliği - Son Dakika
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Yeşilay'dan Bağımsızlık Seferberliği

Yeşilay, bağımlılıkla mücadele amacıyla 81 ilde 'Bağımsızlık Seferberliği' kampanyası başlatıyor.

23.11.2024 13:19
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Yeşilay, İçişleri Bakanlığının öncülüğünde bağımlılıklarla mücadele etmek amacıyla 81 ilde eş zamanlı olarak "Bağımsızlık Seferberliği" kampanyası başlatacak.

Yeşilaydan yapılan açıklamaya göre, 1920'den bu yana bağımlılıklarla mücadelede bir asırlık tecrübeye sahip Yeşilay, 81 ilde eş zamanlı olarak başlatacağı "Bağımsızlık Seferberliği" ile yepyeni bir döneme adım atıyor.

"Bağımsızlık Seferberliği" kampanyası lansman programı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımıyla Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç'in ev sahipliğinde 26 Kasım'da Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek.

Kampanyanın detaylarının kamuoyuyla paylaşılacağı lansmanda, "Hepimiz İçin Bağımsız Gelecek" misyonuyla hem önleyici hem de rehabilite edici yöntemlerin, devlet ve millet olarak el ele sahada daha geniş kitlelere yayılması hedefleniyor.

"Amacımız Türkiye'mizin her köşesine ulaşarak bağımsızlık mücadelemizi yaymak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, bağımlılıkla mücadelenin toplumun her kesimini yakından ilgilendiren bir konu olduğunu belirtti.

Bakanlık ve valilerin katkılarıyla 26 Kasım'da tarihi bir toplantı gerçekleştireceklerini aktaran Dinç, 120 Yeşilay şubesi, 107 Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), birisi Diyarbakır diğeri Bursa'da olmak üzere iki rehabilitasyon merkezi (REHAB), 178 Genç Yeşilay Üniversite Kulübü, 120 bini aşan gönüllüsü ve 10 binin üzerinde Yeşilay elçisi ile devletin katkıları ve milletten aldıkları inanç ve güçle "Bağımsızlık Seferberliği"ni başlatacaklarını bildirdi.

Dinç, şunları kaydetti:

"Bağımsızlık Seferberliği ile bağımlılıklara karşı mücadelemizi toplumun tüm katmanlarını sahada daha etkin hale getirmeyi ve bağımsız bir gelecek için birlikte harekete geçmeyi ve uygulamayı planlıyoruz. Bağımsızlık Seferberliği ile amacımız öğretmenimizden eczacımıza, din görevlimizden muhtarımıza kadar toplumun tüm katman ve temsilcileriyle Türkiye'mizin her köşesine ulaşarak bağımsızlık mücadelemizi yaymak. Yeşilay olarak, 5 bağımlılık türüne karşı özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın daha dirençli olmalarını hedefliyoruz. Gelecek nesillere daha sağlıklı bir yaşam armağan etme hedefiyle çıktığımız bu yolda bağımlılıklarla mücadelede güçlenerek yola devam ediyoruz."

Kaynak: AA

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