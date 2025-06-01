Yeşilay\'dan Bisiklet Turu ile Bağımlılıkla Mücadele

Van ve Hakkari'de Yeşilay tarafından "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla 12. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi.

Van'da Kurtuluş Parkı'nda bir araya gelenler, Van Gölü Gençlik Merkezi'ne kadar bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak için pedal çevirdi.

Etkinlik sonunda katılımcılara hediyeler takdim edildi, Türk Kızılay Şube Başkanlığınca çay ikramı yapıldı.

Yeşilay Van Şube Başkanı Zafer Şahin, bağımlılıkla mücadele çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Şahin, "Yeşilay olarak başlattığımız bağımsızlık seferberliği kapsamında insanların ancak sporla özgürleşebileceğinin altını çizmek istiyorum. Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Umut Akkuşci'ye, halkımıza ve gönüllülerimize katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Bisiklet turlarımız yıl içinde de devam edecek." diye konuştu.

Akkuşci ise etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Hakkari

Hakkari'de düzenlenen etkinlikte, katılımcılar bisiklet turu için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde toplandı.

Müdürlük önünden bisiklet turuna başlayan katılımcılar, çevre yolundan Bulvar Caddesi'ne kadar pedal çevirdi.

Şube Başkanı Şemsettin Uçar, amaçlarının gençleri bağımlılıktan uzak tutmak, sağlıklı bir yaşamın kapılarını aralamak olduğunu söyledi.

Bisiklet turunun bu farkındalığın güzel bir parçası olduğunu belirten Uçar, katılımcılara teşekkür etti.

Hakkari Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Arif Demir ise sporun birey üzerindeki olumlu etkisinin tartışılmaz olduğunu vurguladı.

Demir, gençleri hem fiziksel hem de zihinsel yönden desteklemek için bu tür etkinlikleri yaygınlaştırmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Etkinlikte Yeşilay gönüllüleri tarafından bağımlılıkla mücadeleye dair bilgilendirici broşürler dağıtıldı.