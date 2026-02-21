Yeşilay ile Koruyucu Aile ve Çocuk Derneği, İstanbul'da iftar programı düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeşilay ile Koruyucu Aile ve Çocuk Derneği, İstanbul'da iftar programı düzenledi

Yeşilay ile Koruyucu Aile ve Çocuk Derneği, İstanbul\'da iftar programı düzenledi
21.02.2026 21:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay ile Koruyucu Aile ve Çocuk Derneğince, İstanbul'da iftar programı gerçekleştirildi.

Yeşilay ile Koruyucu Aile ve Çocuk Derneğince, İstanbul'da iftar programı gerçekleştirildi.

Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen iftar programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, devlet ve sivil toplum işbirliğinin önemli olduğunu söyledi.

Koruyucu aile sisteminin güçlendirilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü anlatan Yenigün, ramazanın bereketini çocuklarla paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Yenigün, "Bakanlığımız tarafından çocuk hizmetlerinde temel ilkemiz çocuğun üstün yararı. Çocuk hakları doğrultusunda aile odaklı çalışmalarımızın merkezinden birinde de koruyucu ailelerimiz var." ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü de Koruyucu Aile ve Çocuk Derneğinin ilk kuruluşundan bu yana sürdürdüğü çalışmaları takdirle karşıladıklarını, buraya desteklerinin süreceğini kaydetti.

Milli Eğitim Bakan Danışmanı Erol Erdoğan ise merhamet medeniyetinin bugünkü en canlı karşılıklarından birinin koruyucu ailelik olduğunu vurguladı.

Erdoğan, modernleşen zamanda aile bağlarıyla ilgili farklı yorumların yapılabildiğini belirterek, "Çocuk meselesinin biraz daha ehem meseleler arasına girdiğini görüyoruz. Hem iyi bir çocukluk hem bu çocukluğun oluşturacağı iyi bir toplum için bir dernek kurmak, bir araya gelmek alkışlanacak, tebrik edilecek bir çalışma." diye konuştu.

Koruyucu Aile ve Çocuk Derneği Başkanı Demet Tezcan da koruyucu aileliğin bir çocuğa yalnızca bir kapı açmak değil, ona güven, umut ve gelecek sunmak anlamına geldiğini söyledi.

Programa, İstanbul Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, kamu temsilcileri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu üyeleri katıldı.

Şehit Polis Kemal Tosun Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin Kur'an-ı Kerim tilaveti yaptığı program, iftarın ardından sofra duasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, İstanbul, Kültür, Güncel, İftar, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeşilay ile Koruyucu Aile ve Çocuk Derneği, İstanbul'da iftar programı düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş an meselesi ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti Savaş an meselesi! ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti
Açıklamalar ardı ardına geldi 3 ülkeden vatandaşlarına “acil İran“ çağrısı Açıklamalar ardı ardına geldi! 3 ülkeden vatandaşlarına "acil İran" çağrısı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı Metrelerce savruldu, durumu ağır Otomobil ile motosiklet çarpıştı! Metrelerce savruldu, durumu ağır
Dünyaca ünlü dizinin galasında Beşiktaş sürprizi Dünyaca ünlü dizinin galasında Beşiktaş sürprizi
Husumetlilerin tartışması kanlı bitti Husumetlilerin tartışması kanlı bitti
Havalimanında köpeğini gişeye bağlayıp terk eden kadın gözaltına alındı Havalimanında köpeğini gişeye bağlayıp terk eden kadın gözaltına alındı

22:09
“ABD uçakları, İran’a saldırı için Ürdün’e konuşlandı“ iddiası
"ABD uçakları, İran'a saldırı için Ürdün'e konuşlandı" iddiası
22:05
Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler
Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler
21:57
Galatasaray, Avrupa dönüşü ligde Konyaspor’a kaybetti
Galatasaray, Avrupa dönüşü ligde Konyaspor'a kaybetti
21:00
Direksiyonda bir vali Vatandaşlarla sohbet etti, o anlar kameralara yansıdı
Direksiyonda bir vali! Vatandaşlarla sohbet etti, o anlar kameralara yansıdı
20:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere peş peşe müjdeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere peş peşe müjdeler
19:53
Aleyna Tilki’nin annesi, 3 günde paraya doydu
Aleyna Tilki'nin annesi, 3 günde paraya doydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 23:18:23. #.0.4#
SON DAKİKA: Yeşilay ile Koruyucu Aile ve Çocuk Derneği, İstanbul'da iftar programı düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.