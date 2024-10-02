Yeşilçam Festivali Antalya'da Başlıyor - Son Dakika
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Yeşilçam Festivali Antalya'da Başlıyor

Yeşilçam Festivali Antalya\'da Başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 5-12 Ekim tarihleri arasında düzenleyeceği Yeşilçam Festivali ile geçmişin büyülü dünyasına davet ediyor. Festivalde nostaljik konserler, açık hava sinemaları ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

02.10.2024 11:02  Güncelleme: 11:05
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(ANTALYA)- Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde, ilçede yaşayan 102 yaşındaki Muazzez Güvenç ile 105 yaşındaki Mustafa Lütfullah Güvenç'i evlerinde  ziyaret etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 5-12 Ekim arasında düzenleyeceği Yeşilçam Festivali ile vatandaşları geçmişin büyülü dünyasına davet ediyor. Altın Portakal Film Festivali ile eş zamanlı gerçekleşecek festival, 5 Ekim Cumartesi günü saat 15.00'te Karaalioğlu Parkı'nda kapılarını açacak.

Nostaljik yolculuk

Ziyaretçiler, sahne sanatları, sokak müzisyenleri, yeşilçam maskotları ve özel sanatçıların 80'ler ve 90'lar konserleriyle nostaljik bir yolculuğa çıkacak. Festival, Yeşilçam'ın büyüsünü yeniden canlandıran ve geçmişin izlerini bugüne taşıyan özel bir etkinlik olarak, ziyaretçilere hem eğlenceli hem de duygusal anlar yaşatacak.

Makaralı makinde film gösterimi

Dönem filmlerinin ve aile büyüklerinin anlattığı yazlık açık hava sinemaları, etkinlik alanında yeniden hayat bulacak ve yurttaşlara keyifli film geceleri sunacak. Etkinlik alanında ayrıca panayır oyun alanları, ahşap oyunlar, Yeşilçam dekorları, klasik arabalar, sihirbaz gösterileri, nostaljik oyunlar ve fotoğraf köşeleri yer alacak. Makaralı makinede beyaz perdede yapılacak film gösterimleri ve film müzikleri konserleri, 80'ler ve 90'ların unutulmaz anılarını yeniden canlandıracak.

Kaynak: ANKA

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