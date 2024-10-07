Yeşiller Partisi'nden Albanese Hükümeti'ne Eleştiri

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Avustralya'da, Filistin'e desteğiyle öne çıkan Yeşiller Partisi, Başbakan Anthony Albanese hükümetini, İsrail'in Gazze'deki "soykırımına ortak" olmakla suçladı.

Yeşiller Partisi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 1. yılı dolayısıyla yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu "aşırılık yanlısı" şeklinde nitelendirilerek, "İsrail hükümetinin soykırım kampanyası, 40 binden fazla insanın hayatına mal oldu ve milyonlarca insanı yerinden etti." ifadesi kullanıldı.

Albanese hükümetinin de İsrail'in "soykırımına suç ortaklığı" ettiği belirtilen açıklamada, Netanyahu'nun " Lübnan'ı da çöküşün eşiğine" getirdiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, Avustralya hükümeti, Filistin devletini tanımaya, İsrail'e yaptırım uygulamaya ve silah ticaretini sonlandırmaya çağırıldı.

Avustralya'da muhalefetteki Yeşiller Partisinin sunduğu Filistin devletini tanımaya yönelik yasa tasarısı, mayısta Parlamentonun alt kanadında yapılan oylamada reddedilmiş, Parti tarafından haziranda sunulan ikinci önerge de Parlamentodan geçememişti.

Parlamentoda 2022'de ilk başörtülü kadın olarak göreve başlayan Fatima Payman, önergeye destek veren tek İşçi Partili senatör olmuştu.