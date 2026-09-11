Yetim Vakfı, Bağdat ve Kerkük'te 800 yetim öğrenciye kırtasiye seti dağıttı

Yetim Vakfı, yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı Irak'ta ilkokul ve ortaokulda eğitim gören yüzlerce yetim öğrenciye kırtasiye desteği verdi.

Dünya genelinde 19 ülkede 21 bin civarında yetim öğrenciye kırtasiye desteği sunan Yetim Vakfı, Türkmen Kalkınma ve İnsani Yardım Derneği'nin koordinasyonuyla başkent Bağdat ve Kerkük kentlerinde toplam 800 yetim öğrenciye kırtasiye malzemesi dağıttı.

Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak'ta okulların açılması öncesi yetim çocukların okul heyecanına ortak olmak amacıyla onlara kırtasiye desteği verdiklerini belirtti.

Eğitimin çocuklar için hava, su ve ekmek kadar önemli ve değerli olduğuna dikkati çeken Yılmaz, Bağdat'ta 250 ve Kerkük'te 550 olmak üzere Irak'ta 800 yetim öğrenciye kırtasiye desteği sağladıklarını kaydetti.

Bir öğrencinin eğitim yılında ihtiyaç duyacağı kırtasiye malzemesinin hemen hemen tamamını içeren kırtasiye seti hazırladıklarını aktaran Yılmaz, setin içinde çanta, kalemlik, defter, cetvel takımları, kalemtıraş, silgi ve boya takımı olduğunu söyledi.

Yılmaz, Irak'ta ihtiyaç sahibi yetim çocukların ailelerine de maddi destek verdiklerini sözlerine ekledi.

Kerkük İl Meclisi Üyesi Sevsen Abdulvahid Ceddu ile Türkmen Kalkınma ve İnsani Yardım Derneği Başkanı Enes Vendavi, Yetim Vakfı'na sağladıkları katkılar nedeniyle teşekkür etti.