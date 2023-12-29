 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yetim Vakfı, Gazze'de binlerce kişinin temel ihtiyaçlarını karşıladı - Son Dakika
Üye Girişi

Yetim Vakfı, Gazze'de binlerce kişinin temel ihtiyaçlarını karşıladı

Yetim Vakfı, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de düzenlediği yardım projeleriyle binlerce kişinin temel ihtiyaçlarını karşıladı. Vakıf, bölge için yürütülen 'Filistin'e Acil Yardım' kampanyası kapsamında 10 ayrı projenin hayata geçirildiğini açıkladı. Bu projeler arasında ekmek, su, yakıt, nakdi yardım, bez ve süt yardımı, battaniye, branda, hijyen paketi, kumanya ve sıcak yemek dağıtımı yer alıyor. Açıklamada, bu yardımlar sayesinde 30 bin 84 aileye ve 81 bin 320 kişiye savaşın etkilerinden bir nebze olsa da rahatlama sağlandığı belirtildi. Ayrıca, Gazze'deki çalışmalara sponsorluk projesiyle başlandığı ve Lübnan Filistin mülteci kamplarında da yetim çocuklara destek verildiği ifade edildi.

Yetim Vakfı, Gazze\'de binlerce kişinin temel ihtiyaçlarını karşıladı
29.12.2023 - 17:07,
Abone Ol

Yetim Vakfı, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de düzenlediği yardım projeleriyle binlerce kişinin temel ihtiyaçlarını karşıladı.

Vakıftan yapılan açıklamada, bölge için yürütülen " Filistin'e Acil Yardım" kampanyası kapsamında 10 ayrı projenin hayata geçirildiği belirtildi.

Gazze'nin farklı bölgelerinde 2 bin 625 kişiye ekmek, 10 bin 880 aileye su, hastanelere 26 bin litre yakıt, 400 ailenin her birine 250 dolar nakdi yardım, 600 çocuğa bez ve süt yardımı, 15 bin aileye battaniye, 300 aileye branda, 500 aileye hijyen paketi, 3 bin 4 aileye kumanya, 16 bin kişiye sıcak yemek dağıtıldığı aktarılan açıklamada, bu yardımlar sayesinde 30 bin 84 aileye ve 81 bin 320 kişiye savaşın yakıcı atmosferinde bir nebzede olsa nefes aldırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Gazze'deki çalışmalara 2021 yılında sponsorluk projesiyle başlandığına, daha sonra farklı projelerin de eklendiğine işaret edilerek, "Filistin Sponsorluk Projesi" kapsamında Gazze'de 1985, Lübnan Filistin mülteci kamplarında 300'ü aşkın yetim çocuğa eğitim, sağlık, barınma ve giyim desteği verildiği kaydedildi.

Gazze'de 7 Ekim öncesinde ramazan, kırtasiye ve kumanya gibi başlıklarda toplam 11 ayrı proje gerçekleştirildiği, bu projelerden 543 ailenin istifade ettiği vurgulanan açıklamada, toplam 5 bin 565 kişinin vakfın ulaştırdığı yardımlardan faydalandığı bildirildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Filistin, İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yetim Vakfı, Gazze'de binlerce kişinin temel ihtiyaçlarını karşıladı - Son Dakika


17:30
Dev final öncesi kritik görüşme! Özbek ve Koç Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapıyor Dev final öncesi kritik görüşme! Özbek ve Koç Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapıyor
17:24
İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı ile görüştü İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı ile görüştü
17:02
16 milyon liralık Mercedes yolda kaldı 16 milyon liralık Mercedes yolda kaldı
16:50
Süper Kupa maçına çıkacaklar mı? Fenerbahçe'den açıklama var Süper Kupa maçına çıkacaklar mı? Fenerbahçe'den açıklama var
16:19
Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 502'ye yükseldi Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 502'ye yükseldi
16:18
Arkadaşının evlenme teklifini kabul etmeyen kadın yakılarak öldürüldü Arkadaşının evlenme teklifini kabul etmeyen kadın yakılarak öldürüldü
16:00
Sevr Dağı'na yıldırım düştü! 4 umre ziyaretçisi hayatını kaybetti Sevr Dağı'na yıldırım düştü! 4 umre ziyaretçisi hayatını kaybetti
15:56
TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt

Son Dakika
17:30 Dev final öncesi kritik görüşme! Özbek ve Koç Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapıyor
17:24 İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı ile görüştü
17:02 16 milyon liralık Mercedes yolda kaldı
16:50 Süper Kupa maçına çıkacaklar mı? Fenerbahçe'den açıklama var
16:18 Arkadaşının evlenme teklifini kabul etmeyen kadın yakılarak öldürüldü
16:19 Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 502'ye yükseldi
16:00 Sevr Dağı'na yıldırım düştü! 4 umre ziyaretçisi hayatını kaybetti
15:56 TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt
15:48 Gülşen Yüksel'in işten çıkmasının ardından İrem Derici'den olay sözler: İlahi adalet
15:50 Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 18:03:57. #1.11#
SON DAKİKA: Yetim Vakfı, Gazze'de binlerce kişinin temel ihtiyaçlarını karşıladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement