Yetim Vakfı\'ndan Afganistan\'a Kurban Yardımı

Yetim Vakfı, hayırseverlerin bağışladıkları kurbanlıkların etlerini Afganistan'da yaklaşık 10 bin kişiye ulaştırdı.

Vakıf, Kurban Bayramı boyunca Afganistan'ın başkenti Kabil'in yanı sıra Lagman, Kapisa ve Logar'da kurban kesimleri gerçekleştirdi.

Bayram namazının ardından İslami usul ve kaidelere göre kurbanlıkları kesen görevliler, hayırseverlerin emanetini yetimhanelerde kalan çocuklara ve önceden belirlenen ihtiyaç sahiplerine teslim etti.

Yetimhanelerde kalan çocuklara kırtasiye malzemesi de dağıtan ekipler, bu yöndeki ihtiyaçlarının karşılanmasını sağladı.

"Geldiğimiz ilk günden beri çocuklarımızla birlikteyiz"

Vakıf gönüllüsü olarak bu ülkeye gelen İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tahsin Kazan, AA muhabirine, dost ve kardeş Afganistan halkının yanında olduklarını söyledi.

Afganların Kurtuluş Savaşı'nda yaptığı yardımları unutmadıklarını dile getiren Kazan, bu zor günlerde kardeş Afgan halkının yanında yer alınması düşüncesiyle bu ülkeye geldiklerini dile getirdi.

Doç. Dr. Kazan, Hazreti Muhammed'in "Yetim çocukların başını okşayınız." şeklindeki hadisini aktararak, şunları kaydetti:

"Hazreti Peygamber, 'Yetimin sorumluluğunu üstlenen kişiyle cennette beraberiz.' buyuruyor. Bu hadisin gereğini yerine getirebilmek için Yetim Vakfıyla birlikte Afganistan'ın başkenti Kabil'e geldik. Hamdolsun geldiğimiz ilk günden beri çocuklarımızla birlikteyiz. Onları sevindirmeye çalışıyoruz. Afgan halkının Türkiye'deki kardeşlerine bakış açıları olumlu, kardeş halk olarak görüyorlar. İnanıyorum ki Türkiye'deki Müslüman kardeşlerimiz de Afganistan'a yönelik yardımlarını daha da artırarak devam ettirirler."