Yetim Vakfı'nın Yeni Genel Merkez Binası Açıldı - Son Dakika
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Yetim Vakfı'nın Yeni Genel Merkez Binası Açıldı

Yetim Vakfı\'nın Yeni Genel Merkez Binası Açıldı

İstanbul'da Yetim Vakfı'nın yeni binası törenle açıldı, yetimlere destek projeleri duyuruldu.

28.09.2024 15:17
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İstanbul'da, Yetim Vakfı'nın yeni genel merkez binası törenle açıldı.

Fatih'te, Kuveyt Uluslararası İslami Yardımlaşma Örgütü ile Kuveytli bağışçıların desteğiyle yenilenen binanın açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, Kuveyt ve Türkiye'nin milli marşları çalındı.

Törende konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, bakanlık bünyesinde yetimlere yönelik yapılan çalışmaları anlatarak, toplumda Yetim Vakfı gibi oluşumların güzel birer örnek olduğunu söyledi.

Yetim bir Peygamber'in ümmeti olarak yetimlere yardımda devletin bütün imkanlarının seferber edildiğini belirten Yenigün, şöyle konuştu:

"Böyle bir vakfın açılışında olmak onur verici bizler için. Bakanlığımız yetimler ve öksüzler konusun da çeşitli çalışmalar yapan bir bakanlık. Çocuk Genel Müdürlüğü'müzün bir de daire başkanlığı var ve valilerimizle istişare ederek ortak projelerle tüm Türkiye'de çalışmalar yürütmekteyiz. Yetimlere ulaşmak için devletimizin her türlü imkanını kullanıyoruz, desteğini sunuyoruz. Sosyal hizmet desteklerimiz Türkiye'deki tüm yetimlere yönelik yapılıyor."

İstanbul Valisi Davut Gül, yetimlerin Hz. Peygamber'in emaneti olduğunu belirterek, onlar için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Yetimlere yönelik yürütülen "Bir çocuk bir dilek" projesinin bu yıl da devam edeceğini ifade eden Gül, şunları söyledi:

"Projemiz özetle şöyle; sosyal yardımlaşmaya kayıtlı bütün yetimlere bir mektup yazarak onların 3 tane dileğini yazmalarını istedik. 3 dileğinden de bir tanesini hayırseverlerimizle birlikte yerine getirdik. Bu sene yine mektuplarımızı yazdık. Önümüzdeki çarşamba günü bunun tanıtımını yapacağız. İnşallah ekim ayı sonuna kadar da gelen mektuplardan, üç dilekten en az bir tanesini yerine getirmiş olacağız."

Yetim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yılmaz, Türkiye'nin haricinde de çok sayıda ülkede yetim ve öksüz kalan çocuklar ile ailelere yardım ulaştırdıklarını, onların maddi ve manevi yanlarında olduklarını dile getirdi.

Kuveyt Uluslararası İslami Yardımlaşma Örgütü Başkanı Dr. Abdullah Matuk ise binanın yetimlerin eğitimleri ve gelecekleri için önemli bir yer olacağını aktardı.

Açılış töreninde, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turhan ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım da teşekkür konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından katılımcılar kurdele keserek binanın açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yetim Vakfı'nın Yeni Genel Merkez Binası Açıldı - Son Dakika

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