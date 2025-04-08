Yıkılan 'Dünyanın En Saçma Binası'nın Yerine İş Hanı İnşa Ediliyor - Son Dakika
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Yıkılan 'Dünyanın En Saçma Binası'nın Yerine İş Hanı İnşa Ediliyor

Kahramanmaraş'ta yıkılan Özel İdare İş Merkezi'nin yerine yeni bir iş hanı inşaatına başlandı. 2025 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanan proje, bölgedeki ticari hareketliliği artırmayı hedefliyor.

08.04.2025 16:50
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Yıkılan 'dünyanın en saçma binası'nın yerine iş hanı yapılıyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremleri öncesi yıkımı gerçekleştirilen ve kamuoyunda "dünyanın en saçma binası" olarak anılan Özel İdare İş Merkezi'nin yerine iş hanı inşaatı başladı.

Kentte 1994 yılında inşa edilen rengi ve mimari yapısıyla kentin simgesi haline gelen, internet arama motoru Google'da 'Dünyanın en saçma binası' yazılınca aramada ilk sırada çıkan bina, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkım ihalesi yapılarak 6 Şubat depremlerinden önce yıkılmıştı. Depremin ardından Kahramanmaraş'ta başlatılan yeniden imar süreci çerçevesinde, bu alanda yeni bir iş hanı projesi hayata geçirildi. Başlatılan projenin 2025 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenirken, yapının toplam 3 katlı olarak planlandığı bildirildi.

Küçük esnafa yönelik ofis ve dükkanların yer alacağı belirlenen iş hanı projesinde çevre düzenlemesi ve otopark alanlarında bulunacağı ifade edilirken vatandaşlar ise alanda yeniden ticari bir hareketlilik sağlanacak olmasını olumlu karşıladı.

Esnaflardan Ali Osman Uslu, "Ben 40 yıldır Trabzon Caddesi'nde esnafıyım. Allah böyle depremler bir daha yaşatmasın. Bu alanda belediyemiz bize konteyner yaptı. İnşaat sahasında ve süreç zor geçiyor idare edeceğiz. Trabzon Caddesi ve Azerbaycan Bulvarı'nın ayağa kalkması gerekiyor. Özel İdare Binası genellikle konut düşünülmemiş, ofis ve büro tarzı yerler düşünülmüş. Umarız güzel olur" diye konuştu.

Esnaflardan Haydar Yeşil ise, "Bu bölge şehrin can damarı. Özel idare binamız çok sağlamdı ve yıkılması gerekiyordu ki yetkililer yıktı. İnşallah yenisi de yapılır. Bizim yapılan inşaat çalışmalarıyla ilgili pek bilgimiz yok. Devlet büyüklerimizin gayreti ile ayağa kalkmak" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Yıkılan 'Dünyanın En Saçma Binası'nın Yerine İş Hanı İnşa Ediliyor - Son Dakika

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