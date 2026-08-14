Yılan Fareyi Kümeste Yakaladı

MANİSA'nın Demirci ilçesinde yaklaşık 2,5 metre uzunluğundaki bir yılanın kümese giren fareyi yakaladığı anlar, cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, dün Demirci ilçesi Bahçeler Mahallesi Serke Deresi mevkisinde meydana geldi. Yaklaşık 2,5 metre uzunluğundaki yılan, Serdar Çorlu'ya ait bağ evinin kümesindeki fareyi yakaladı. Durumu fark eden Çorlu, o anları cep telefonuyla kayda aldı. Görüntülerde, yılanın fareyi kuyruğundan yakaladığı anlar yer aldı. Serdar Çorlu, yılanların doğaya ve ekosisteme sağladığı faydaya dikkat çekerek, "Lütfen yılanları öldürmeyin. Bakın, kümesin belası olan devasa fareyi yakaladı. Yılanın doğaya çok büyük faydası var" dedi.