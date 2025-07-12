Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yılanın ısırdığı bir kişi tedavi altına alındı.
Kırsal Karasıl Mahallesi'nde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan Ahmet K'yi (54), yılan ısırdı.
Çevredekiler, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Ahmet K'yi İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Burada tedavi altına alınan Ahmet K'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Yılan Isırdı, Tarım İşçisi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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