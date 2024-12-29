"Burası şeriat ülkesi" diyerek yeni yıl pazarına saldıran şahıs tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

"Burası şeriat ülkesi" diyerek yeni yıl pazarına saldıran şahıs tutuklandı

Geniş Video İzle

Eskişehir'de yılbaşı etkinlikleri için kurulan alana zarar veren ve "Burası şeriat ülkesi" diye bağıran saldırgan tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

29.12.2024 19:46  Güncelleme: 21:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen yeni yıl pazarı, sabah erken saatlerde B.Ö. isimli şahsın saldırısına uğradı.

"BURASI ŞERİAT ÜLKESİ"

Pazar alanındaki masa ve sandalyelere, süsleme materyallerine kasten zarar veren B.Ö, "Burası şeriat ülkesi" diye bağırdı. Daha sonra Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü büstünün yanına giden şahsın, "Putların hepsini yıkacağız" dediği duyuldu.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Saldırgan olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan kontrolde şahsın 1.15 promil alkollü olduğu belirlendi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınan şüpheli B.Ö, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret", "kamu malına zarar verme", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Burası şeriat ülkesi" diyerek yeni yıl pazarına saldıran şahıs tutuklandı
Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Yılbaşı, Güncel, Hukuk, Kamu, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Burası şeriat ülkesi' diyerek yeni yıl pazarına saldıran şahıs tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Kemal Aksakal:
    seriat isteyen nas nas burasi laik T.C biat edeceksiniz 165 344 Yanıtla
  • Ayhan Tezcan:
    şeriat ülkesinde sen alkol alıyorsun sen hangi ülkede yaşıyorsun 304 9 Yanıtla
    Ramazan Katırcı:
    Yahu bunu yapmak için bile alkole sığınıp gelmiş cesaret almışsın yılbaşı günah diyorsun. Yılbaşı günah diyenlere sesleniyorum. İşverenler yılbaşı hediyesi verdiğinde niye alıyorsunuz o günah değilmi. İçtiğini nerden anladin diye soracak olanlar olabilir. Özel Güvenlik Montla üşüyor adam soğukta bile hissetmiyor. 42 5
    Serkan ergezer :
    AKP KLASİĞİ BUNLAR AKP DEN YÜZ BULMASA YAPAMAZLAR ATATÜRK HEYKELİNE SALDİRAMAZLAR AKP GÜZELİM ÜLKEYİ NE HALE SOKTU KENDİYLE ARTIK ÖVÜNEBİLİR 16 10
  • Kara kartal null:
    iste siyasal islam tamda bu 226 53 Yanıtla
  • Ukab ukabe :
    Keşke başlığı alkollü şahıs diye atsaydiniz,böylelikle tarafsız bağımsız bir haber sitesi olduğunuzu kanitlardiniz.ayristirici bir başlık olmuş.tiklanmak için otekilestirmek size yakışmadı. 211 26 Yanıtla
    VillaUmut:
    Bunlar her türlü kaosu seviyor medya olarak. Günü geldiğinde alkol kullananları da hedef gösteriyorlar merak etmeyin. Burada önemli olan dini değerlere bağlı alkolü ağızıyla içen insanların bu oyuna gelip birbirini kırıp dökmemesi. 23 0
  • onur egemen:
    Yine birileri algı operasyonu peşinde hemde alkollü... 193 6 Yanıtla
  • Dracarys null:
    Çok söyleyecem de. Bu mahlukat buna değmez. 158 12 Yanıtla
  • özgür ertul:
    EHL-İ ZINDIKA'nın karakteristik iki temel özelliği " YALAN ve İFTİRA" dır . Şöyle ki " ALKOLLÜ " yaftası , algı operasyonudur !.. 90 70 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:03 Narin Güran davasında sanıklar, baba Arif Güran’a 48 bin lira ödeyecek Narin Güran davasında sanıklar, baba Arif Güran'a 48 bin lira ödeyecek
10:58 Öğretmen atamalarında KPSS şartı kalkıyor Öğretmen atamalarında KPSS şartı kalkıyor
10:29 İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’ı vurdu 11 kişi hayatını kaybetti İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu! 11 kişi hayatını kaybetti
10:26 “Bana bir Audi’yi çok gördüler“ diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde "Bana bir Audi'yi çok gördüler" diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde
09:24 İşte en düşük memur ve emekli maaşı için en güçlü senaryo İşte en düşük memur ve emekli maaşı için en güçlü senaryo
17:13 HTŞ lideri Şara’dan seçimlerle ilgili bomba açıklama HTŞ lideri Şara'dan seçimlerle ilgili bomba açıklama
17:05 179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj 179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj
17:02 Beşiktaş’taki başkanlık seçiminde polisleri harekete geçiren olay Beşiktaş'taki başkanlık seçiminde polisleri harekete geçiren olay
16:48 AK Partili Elitaş’tan dikkat çeken çıkış: Erken değil öne alınmış seçim olabilir AK Partili Elitaş'tan dikkat çeken çıkış: Erken değil öne alınmış seçim olabilir
16:42 Beşiktaş’tan seçim sırasında Galatasaray’a olay yaratacak gönderme Beşiktaş'tan seçim sırasında Galatasaray'a olay yaratacak gönderme
16:42 Norveç’ten Hollanda’ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı Norveç'ten Hollanda'ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı
16:19 Beşiktaş’taki başkanlık seçimlerinde yürekler ağza geldi: Acilen ambulans çağırdılar Beşiktaş'taki başkanlık seçimlerinde yürekler ağza geldi: Acilen ambulans çağırdılar
16:18 Öcalan’ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum Öcalan'ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum
15:51 Fatih Terim’in Suudi Arabistan’a gidişindeki dikkat çeken detay ortaya çıktı Fatih Terim'in Suudi Arabistan'a gidişindeki dikkat çeken detay ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2024 11:35:57. #1.11#
SON DAKİKA: "Burası şeriat ülkesi" diyerek yeni yıl pazarına saldıran şahıs tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.