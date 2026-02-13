Yıldırım'da 30 Bin Konut Hedefi - Son Dakika
Yıldırım'da 30 Bin Konut Hedefi

Yıldırım\'da 30 Bin Konut Hedefi
13.02.2026 16:27
Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2029’a kadar 30 bin konut hedefi koyduklarını açıkladı.

Bursa'nın Yıldırım İlçe Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Kendimize 30 bin yeni konut hedefi belirledik. Hamdolsun şu ana kadar 7 bin 500 konut ürettik. 2029 yılına kadar bu sayıyı 30 bine tamamlayacağız." dedi.

Yılmaz, Barış Manço Kültür Merkezi'nde, göreve geldiği günden bu yana ilçeye kazandırdığı projeler, hizmetler ve devam eden çalışmalarla ilgili değerlendirme toplantısı düzenledi.

Ortak akıl ve istişare anlayışıyla çıktığı hizmet yolunda, hem maziyi ihya ettiklerini hem de istikbali sağlam temeller üzerine oturttuklarını belirten Yılmaz, hayata geçirdikleri projelerle 7'den 77'ye herkesin gönlüne dokunmayı başardıklarını aktardı.

"Yıldırım'da kentsel dönüşüm ve imar yatırımlarından ulaşıma, alt ve üst yapı hizmetlerinden nitelikli yeşil alanların artırılmasına, sıfır atık politikasıyla daha yaşanılabilir bir şehir vizyonundan sosyal destek hizmetlerine, gençler için hayata geçirilen projelere kadar pek çok alanda kalıcı hizmetler ürettik." diyen Yılmaz, bu hizmetleri üretirken de belediyecilik alanında bir "Yıldırım Modeli" oluştuğunu ifade etti."

Yılmaz, göreve geldikleri 2019 yılında ilçenin en önemli sorununun imar ve kentleşme olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimizde ilçemizin 3'te 1'inde imar problemi vardı. 1986 yılından bu yana yapılan imar uygulama planları, vatandaşlardan gelen itirazlar nedeniyle bozuluyordu. Biz ilk iş olarak, kangrene dönen ve kentsel dönüşümün önünü tıkayan bu sorunu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının destekleriyle çözüme kavuşturduk ve 1 Şubat itibarıyla 5 milyon metrekarelik alanda imar ve uygulama planlarını tamamladık. İlmek ilmek işleyerek, sabırla çalışarak kentleşmede sessiz bir devrim yaptık ve 40 bin mülkiyet ve tapu sorununu çözüme kavuşturduk. Önümüzdeki günlerde 19 bin tapunun dağıtımını gerçekleştireceğiz. Ankara Caddesi'nde, Hacivat Deresi ile Gökdere arasında kalan 13 mahallede revizyon imar planı çalışmalarına devam ediyoruz."

Kentsel dönüşüm noktasında önemli hedefler koyduklarını vurgulayan Yılmaz, "Kendimize 30 bin yeni konut hedefi belirledik. Hamdolsun şu ana kadar 7 bin 500 konut ürettik. 2029 yılına kadar bu sayıyı 30 bine tamamlayacağız." dedi.

Yıldırım'ın genç bir nüfusa sahip olduğuna dikkati çeken Yılmaz, gençlerin yaşamına dokunacak işler ürettiklerini, birçok kütüphaneyi ilçeye kazandırdıklarını ve bu kütüphanelerin şu ana kadar 2 milyon 91 bin kez ziyaret edildiğini söyledi.

Yılmaz, ilçenin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sağlayacak önemli merkezleri de ilçeye kazandırdıklarını, spor kenti kimliği kazanması için de sadece 2025 yılında 13 tesis, 20 farklı branşta 86 bin 880 vatandaşa spor hizmeti verdiklerini, bugüne kadar 129 ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptıklarını ifade etti.

"1 milyon metrekareden fazla yeşil alan ürettik"

Yeşil alan çalışmalarına da değinen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Yıldırım'ın yüzölçümü, Bursa'nın yüzölçümünün 100'de 1'i. Bu kadar küçük bir bölgede yeşil alan üretmek oldukça zor. Göreve gelirken kişi başı 1 metrekare yeşil alan hedefi koymuştuk. Hamdolsun bu hedefi aştık ve toplam 1 milyon metrekareden fazla yeşil alan ürettik. Yaptığımız tüm işlerin ötesinde çocuklarımıza temiz bir gelecek borcumuz var. Bu anlayışla Yıldırım'da sıfır atık ve çevre konularında hassasiyetle çalışıyoruz. Yürüttüğümüz farkındalık çalışmalarıyla 65 okulda 165 bin öğrenciye bu konuda eğitim verdik."

Yılmaz, 6 Şubat depremi sonrası yaptıkları yardımları anımsatarak, "Belki bir çöp konteyneri değil ama konteyner kent oluşturduk. Malatya, bizim kardeş belediyemizdi ve 250 konteynerlik bir kent oluşturduk. Sokaklarıyla, trafosuyla, çocuk parkıyla, mescidiyle, eğitim alanıyla bir kent oluşturduk." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Yıldırım, Güncel, Bursa, Son Dakika

