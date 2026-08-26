Yıldırım\'da Mahsur Kalan İki Kişiye Ulaşıldı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde dere yatağından dağlık alana doğru yürürken birinin ayağının kırılması sonucu bölgede mahsur kalan 2 kişiye ekiplerce ulaşıldı.

Kaplıkaya Mahallesi'nde dere yatağından dağlık alana yürüyen 2 vatandaştan 75 yaşındaki kişinin ayağının kırılması üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.

Bunun üzerine bölgeye AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yürüttükleri çalışma sonucu mahsur kalan 2 kişiye ulaştı.

Bölgede ilk müdahalesi yapılan yaralı ile yanındaki kişinin dağlık alandan çıkarılması için çalışmalar sürüyor.