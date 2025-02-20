Yıldırım Keşan Hastanesini Ziyaret Etti

Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, Keşan Devlet Hastanesinde incelemede bulundu.
Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Yıldırım saha değerlendirme faaliyetleri kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda Keşan Devlet Hastanesini ziyaret eden Yıldırım, hastane yöneticilerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Tadilat yapılan alanları da gezen Yıldırım, süreç hakkında bilgilendirildi.
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