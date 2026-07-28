Yıldız: CHP Cumhuriyet'in Teminatıdır - Son Dakika
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Yıldız: CHP Cumhuriyet'in Teminatıdır

Yıldız: CHP Cumhuriyet\'in Teminatıdır
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İrfan İnanç Yıldız, CHP'nin yalnızca bir parti değil, cumhuriyetin kurumsal taşıyıcısı olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - Eski CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı İrfan İnanç Yıldız, CHP'nin sadece bir siyasi parti değil aynı zamanda cumhuriyet fikrinin kurumsal tayışıcısı olduğunu belirterek, "Siyasi mücadelemi Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğim" dedi.

Eski CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün millete emanet ettiği en büyük siyasi miraslardan biri olduğunu belirtti. Her büyük siyasi hareketin zaman zaman zor dönemlerden geçebileceğini ifade eden Yıldız, önemli olanın krizlerin varlığı değil, bu krizler karşısında ortaya konulan duruş olduğunu kaydetti.

CHP'nin yalnızca bir siyasi parti olmadığını, aynı zamanda cumhuriyet fikrinin kurumsal taşıyıcısı olduğunu belirten Yıldız, partinin "aydınlanmacı, barışçıl ve evrenselci siyasal geleneğin Türkiye'deki en köklü ve en saygın temsilcisi" olduğunu ifade etti.

Parti yöneticilerine ve örgütüne seslenen Yıldız, "Bir siyasi partiyi bir asır ayakta tutan şey; seçim sonuçları, yöneticiler ya da dönemsel tartışmalar değildir. Onu yaşatan; kök saldığı değerler, ortak hafızası, demokrasiye olan bağlılığı ve mücadele ruhudur" değerlendirmesinde bulundu.

CHP'nin yüzyılı aşkın geçmişini bu değerlere borçlu olduğunu belirten Yıldız, tarihte birçok siyasi hareketin en zor dönemlerini kendi kadrolarının çabasıyla aştığını ifade etti. Partililere mücadeleyi sürdürme çağrısında bulunan Yıldız, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"SİYASİ TARİH, ZOR GÜNLERDE SAFINI TERK ETMEYENLERİN YAZDIĞI BİR TARİHTİR"

"Üzerimize düşen sorumluluk, mücadeleyi terk etmek yerine sürdürmek; kişilere değil ilkelere, geçici tartışmalara değil ortak hedeflere odaklanmak, güçlü ve kalıcı bir duruş sergilemektir. Siyasi tarih, zor günlerde safını terk etmeyenlerin yazdığı bir tarihtir. Tüm illerimizde ve ülkemizin her bir bucağında CHP mücadelesini büyütmeye, dünden daha fazla partimize sahip çıkmaya çağırıyorum. Çünkü CHP hepimizin ortak çatısı, ortak sorumluluğu ve gençliğimizdir. Siyasi mücadelemi Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğim."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, İrfan İnanç Yıldız, Partiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yıldız: CHP Cumhuriyet'in Teminatıdır - Son Dakika

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