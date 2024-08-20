Yıldız Sarayı'nı 26 günde 197 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika
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Yıldız Sarayı'nı 26 günde 197 bin kişi ziyaret etti

Yıldız Sarayı\'nı 26 günde 197 bin kişi ziyaret etti

Beşiktaş'taki Yıldız Sarayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla müze olarak ziyarete açıldığı günden bu yana 197 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Saray, günlük ortalama 7 bin 500 ziyaretçi ağırlıyor ve 1 Eylül'e kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.

20.08.2024 16:34
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Melihcan ÇALIŞKAN/ Beşiktaş'taki Yıldız Sarayı'nı açıldığı günden bu yana 197 bin kişi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yaklaşık 100 yıl sonra ilk kez müze olarak ziyarete açılan saray günde ortalama 7 bin 500 ziyaretçi ağırladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılış töreni yapılan Yıldız Sarayı'nı 26 günde 197 bin kişi gezdi. Pazartesi dışında haftanın her günü gezilebilen Yıldız Sarayı'nda yaklaşık 1 aylık süreçte etkileyici mimarisi ve tarihi yapılarıyla günlük ortalama 7 bin 500 kişi ağırlandı. Yıldız Sarayı'nı ziyaret edenlerin sayısı geçtiğimiz hafta sonu ise zirveye ulaştı. Pazar gününü Yıldız Sarayı'nda tarih ve doğa ile iç içe geçirmek isteyenlerin sayısı 9 bin 584 olarak kayıtlara geçti.

TARİHTE İLK KEZ ZİYARET EDİLEBİLİYOR

Uzun yıllar devam eden restorasyon, konservasyon ve peyzaj çalışmalarının ardından müze – saray olarak kapılarını açan Yıldız Sarayı'nda; Büyük ve Küçük Mabeyn Köşkü, Çit Kasrı, Limonluk Kasr-ı Hümayunu, Sultan II. Abdülhamid'in şahsi kütüphanesi ve Has Bahçe tarihinde ilk kez ziyaret edilebiliyor.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 1 EYLÜL'E KADAR ÜCRETSİZ ZİYARET EDİLEBİLECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI"

Kapıları dünyaya kapanan ve yaklaşık 100 yıl sonra ziyarete açılan Yıldız Sarayı, Osmanlı Devleti'nin son yönetim merkeziydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yıldız Sarayı'nın 1 Eylül'e kadar ücretsiz bir şekilde halkın ziyaretine açık olacağını açıklamıştı. Saray, pazartesi dışında her gün 9.00 – 17.30 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yıldız Sarayı'nı 26 günde 197 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika

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