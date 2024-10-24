Yıldız: Terör örgütleri kaostan faydalanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yıldız: Terör örgütleri kaostan faydalanıyor

Büyükelçi Yıldız, Suriye'deki krizin terörizm için fırsat sunduğunu ve uluslararası yardıma ihtiyaç olduğunu belirtti.

24.10.2024 01:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, terör örgütü PKK/ YPG'nin oluşturduğu tehdide dikkati çekerek, "Suriye ihtilafının en tehlikeli sonuçlarından biri, terör örgütlerinin ayrılıkçı isteklerini sürdürmek için kaostan faydalanmaları oldu." dedi.

Yıldız, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) düzenlenen Suriye oturumunda konuştu.

Orta Doğu'da artan şiddetin derin endişe konusu olmaya devam ettiğinin altını çizen Yıldız, " Gazze'deki ihtilafın daha geniş bölgeye yayılması, risk olmaktan çıkıp acı bir gerçeğe dönüşmüştür." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi Yıldız, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü saldırıların Suriye üzerinde ciddi etkisi olduğuna işaret ederek, özellikle Lübnan'daki 750 bin Suriyeli mültecinin bundan çok etkilendiğini vurguladı.

Lübnan'dan Suriye'ye kaçışların ülkedeki insani krizle birlikte mevcut kırılgan durumu daha da zorlaştırdığını belirten Yıldız, kaçışların mevcut insani yardım ihtiyacını da artırdığını kaydetti.

Yıldız, uluslararası toplumun Suriye halkını yüzüstü bırakmaması gerektiğini ifade etti.

Suriye'de derinleşen krizin bölgesel istikrara yönelik de ciddi tehdit teşkil ettiğini dile getiren Yıldız, "Tüm tarafların gerginliğin daha fazla artmasını engellemek için itidalli davranması gerekiyor." diye konuştu.

"Terör örgütleri ayrılıkçı gündemleri için kaostan faydalanıyor"

Büyükelçi Yıldız, Suriye'de 13 yıldır süren ihtilafın milyonlarca insana korkunç acılara mal olduğunu söyledi.

Söz konusu insanların siyasi özgürlük, çöken bir ekonomi, toplu yerinden edilme, terörizm ve giderek kötüleşen insani durumla mücadele ettiğini belirten Yıldız, Türkiye'nin İdlib'deki gelişmeleri de yakından takip ettiğini dile getirdi.

Yıldız, Suriye ihtilafının en tehlikeli sonuçlarından birinin terör örgütlerinin ayrılıkçı gündemlerini sürdürmek için kaostan faydalanmaları olduğunu kaydetti.

PKK/YPG terör örgütünün Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğini tehdit ettiğine dikkati çeken Yıldız, Ankara'da meydana gelen terör saldırısı sonrasında Türkiye ile dayanışma gösteren BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e ve ülkelere teşekkür etti.

Büyükelçi Yıldız, elde edilen bilgilerin Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) yönelik terör saldırısını PKK'nın planladığı ve yaptığını gösterdiğine dikkati çekti.

Yıldız, TUSAŞ'ın sadece Türkiye'ye değil, dünyanın birçok ülkesine terörle mücadele alanında destek sağladığını ifade etti.

Türkiye'nin birçok kez terör örgütü PKK'nın ayrılıkçı gündemi ve çok sayıda sivil ölüme neden olduğu yönünde uyarıda bulunduğunu anımsatan Yıldız, "Umarım bir sonraki toplantıda üye ülkeler, PKK ve uzantıları olan YPG/SDG'yi de Suriye'de faaliyet gösteren terör örgütleri listelerine eklerler." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Türkiye, Suriye, Güncel, Dünya, Terör, YPG, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yıldız: Terör örgütleri kaostan faydalanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:11 Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu TUSAŞ’ta şehit olan taksicinin babasının sözleri kahretti Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu! TUSAŞ'ta şehit olan taksicinin babasının sözleri kahretti
23:03 En mutlu günüydü Saldırıda şehit düşen kadın mühendisle ilgili kahreden detay En mutlu günüydü! Saldırıda şehit düşen kadın mühendisle ilgili kahreden detay
23:00 Cevdet Yılmaz’dan ’Güvenlik zafiyeti’ iddialarıyla ilgili dikkat çeken açıklama Cevdet Yılmaz'dan 'Güvenlik zafiyeti' iddialarıyla ilgili dikkat çeken açıklama
21:40 Hainler dikkat çekmemek için bakın ne yapmış İşte TUSAŞ’ı kana bulayan teröristlerin yeni görüntüleri Hainler dikkat çekmemek için bakın ne yapmış! İşte TUSAŞ'ı kana bulayan teröristlerin yeni görüntüleri
20:50 TUSAŞ’a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi TUSAŞ'a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi
10:48 Son bir yılda ilk Piyasada olumlu sinyal Son bir yılda ilk! Piyasada olumlu sinyal
10:48 Müsavat Dervişoğlu, Bahçeli’ye kürsüden ip fırlattı Müsavat Dervişoğlu, Bahçeli'ye kürsüden ip fırlattı
10:26 Benzin ve motorine zam bekleniyor Benzin ve motorine zam bekleniyor
10:25 MİT ve Emniyet’ten PKKKCK’ya ortak operasyon MİT ve Emniyet'ten PKK/KCK'ya ortak operasyon
10:13 Bahçeli’nin çağrısına tepki gösteren İYİ Parti’de toplantı öncesi tüm sıralara şehit fotoğrafları konuldu Bahçeli'nin çağrısına tepki gösteren İYİ Parti'de toplantı öncesi tüm sıralara şehit fotoğrafları konuldu
10:11 Brezilya’da öldü denilen bebek, cenaze töreninde yaşam belirtisi gösterdi Brezilya'da öldü denilen bebek, cenaze töreninde yaşam belirtisi gösterdi
09:57 Özgür Özel, “Kürtlere bir devlet teklif ediyorum“ sözlerine açıklık getirdi Özgür Özel, "Kürtlere bir devlet teklif ediyorum" sözlerine açıklık getirdi
09:51 Şoför direksiyonda bayıldı yolcular olası bir faciayı önledi Şoför direksiyonda bayıldı yolcular olası bir faciayı önledi
09:50 Otostop çeken gence tır şoföründen ahlaksız teklif Otostop çeken gence tır şoföründen ahlaksız teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2024 02:44:16. #1.13#
SON DAKİKA: Yıldız: Terör örgütleri kaostan faydalanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.