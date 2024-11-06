Yıldız: UNRWA'ya Saldırılar BM Genel Kurulu'na Yönelik - Son Dakika
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Yıldız: UNRWA'ya Saldırılar BM Genel Kurulu'na Yönelik

Büyükelçi Yıldız, UNRWA'ya yapılan saldırıların BM'ye karşı olduğunu vurguladı ve kınadı.

06.11.2024 22:46
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NEW Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yönelik bir saldırının, BM Genel Kuruluna yönelik saldırı olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

Yıldız, 193 üyeli BM Genel Kurulunda UNRWA'ya ilişkin gelişmelerin ele alındığı oturumda konuştu.

UNRWA'nın 1949 yılındaki kuruluşundan bu yana milyonlarca Filistinli mülteci için hayat kurtarıcı destek sağladığına işaret eden Yıldız, "Bu destek yalnızca hizmet verdiği kişilerin refahı için değil, aynı zamanda bölgenin daha geniş istikrarı için de kritik öneme sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi Yıldız, İsrail'in UNRWA çalışanlarına ve tesislerine yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğunu, Türkiye'nin söz konusu saldırıları en güçlü şekilde kınadığını söyledi.

UNRWA'nın faaliyetlerine yönelik kısıtlamaların Ajansın görevini yerine getirmesini neredeyse imkansız hale getirdiğine dikkati çeken Yıldız, UNRWA'ya yönelik kara propaganda kampanyasının da Ajansın zaten sıkıntılı olan mali durumunu daha da kötüleştirdiğini bildirdi.

"Bir BM Ajansının böyle keyfi ve siyasi amaçlı eylemlere maruz kalması kabul edilemez"

İsrail Meclisi'nde kabul edilen yasanın özellikle işgal altındaki Filistin topraklarında UNRWA'nın kritik operasyonlarına "doğrudan ve acil bir tehdit oluşturduğunun" altını çizen Yıldız, söz konusu yasanın İsrail'in BM Şartı, BM kararları, Uluslararası Adalet Divanının Gazze'deki soykırımın önlenmesine ilişkin ihtiyati tedbir kararları ve Genel Kurulun UNRWA'ya verdiği yetki ile diğer bağlayıcı uluslararası yasal yükümlülüklerini ihlal ettiğini dile getirdi.

Büyükelçi Yıldız, "UNRWA'yı hedef alarak İsrail yalnızca hayati öneme sahip bir insani yardım örgütünü yok etmekle kalmıyor, aynı zamanda iki devletli çözüm umutlarını zayıflatmayı ve Filistinli mültecilerin vatanlarına geri dönüş haklarını engellemeyi amaçlıyor. Bir BM Ajansının böyle keyfi ve siyasi amaçlı eylemlere maruz kalması kabul edilemez." diye konuştu.

"UNRWA'ya yönelik saldırı, Genel Kurula yönelik saldırı olarak görülmeli." diyen Yıldız, tüm BM üyelerinin İsrail'in UNRWA'yı yok etme girişimlerine karşı güçlü şekilde durma sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Yıldız, UNRWA'nın BM Genel Kurulu kararıyla kurulduğunu ve Filistinli mültecilere adalet ve barış sağlamak için kritik öneme sahip olduğunu belirterek, "UNRWA'nın Finansmanı Çalışma Grubu Başkanlığını yürütmekte olan Türkiye, Ajansın değerli çalışmalarını hem siyasi hem de mali olarak desteklemeye devam edecektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yıldız: UNRWA'ya Saldırılar BM Genel Kurulu'na Yönelik - Son Dakika

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