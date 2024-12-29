Yıldıztepe Kayak Merkezi Yılbaşı Hazırlığında

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Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Çankırı'daki Yıldıztepe, her seviyeye uygun pistleri ve doğal güzellikleriyle yılbaşında misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Ilgaz Dağı'nın eteklerindeki Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde biri kızak pisti olmak üzere üç pist bulunuyor.

Çevre illerden çok sayıda günübirlik ziyaretçi ağırlayan Yıldıztepe Kayak Merkezi, yeni yıla Ilgaz Dağı'nda girmek isteyenleri bekliyor.

Beyaza bürünen tesiste pistlerin kayak yapmaya hazır hale getirilmesi için çalışmalar sürüyor.

Yıldıztepe Kayak Tesisleri'nde yer alan iki otel ve bungalovlarda 250 yatak kapasitesi bulunuyor.

Yıldıztepe Kayak Tesisleri İşletme Müdürü Rahim Yaylacı, AA muhabirine, bölgede aralıklarla kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

Yılbaşı tatilinde misafirleri ağırlamak için hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Yaylacı, "Yılbaşında otelimiz ve bungalovlarımız yüzde 95 doluluğa sahip. Yılbaşına kadar yüzde 100 dolacağına eminiz. Bölgede bir hafta öncesinde güzel kar yağmıştı, aradan geçen sürede biraz erime oldu ama tekrar kar yağışı başladı ve sürüyor. Yağış devam ederse yılbaşına pistlerimizi açmayı düşünüyoruz." dedi.

"Bu sezon kar erken başladı"

Kayak merkezinde yaklaşık 20 santimetre kar kalınlığı olduğunu anlatan Yaylacı, şöyle devam etti:

"Kar kalınlığı 40 santimetreyi bulduktan sonra pistlerimizi açıyoruz. Bu yağışlardan sonra bu seviyeye yaklaşacağını ümit ediyoruz. Yeni sezon için kafeteryalarımız ve teleferiğin, otel ve bungalovların bakımlarını yaptık. Kızak pisti için yürüyen bant, alternatif pist yapıldı ancak bazı eksiklikleri olduğu için bu sezon yetiştiremedik. İnşallah bahara hazır olur, bir dahaki sezona da faaliyete sokarız. Geçen sene kar bu kadar yoktu. Bu sezon kar erken başladı, iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz."

Yaylacı, Yıldıztepe Kayak Merkezi'nin pistleri, doğası ve ulaşımı dolayısıyla geniş bir kitleye hitap ettiği vurgulayarak, "Kastamonu yolu üzerinden döndükten sonra 3 kilometre sonra tesise ulaşılabiliyor. Ulaşımın en kolay olduğu kayak merkezlerinden biri, burası. Bu yüzden Türkiye'nin neredeyse tüm illerinden ziyaretçilerimiz geliyor. Ormanın ortasında çok güzel bir tesisimiz var. Ziyaretçilerimiz severek, beğenerek tatillerini yapabiliyor. Gelen müşterilerimiz gayet memnun ayrılıyor." diye konuştu.

Bölgede faaliyet gösteren otelin genel müdürü Talha Can da genellikle ocak ayında sezona başladıklarını dile getirerek, "Yılbaşı ve sömestirlerde tamamen dolu oluyoruz. Hafta sonlarını da tamamen dolu geçiriyoruz. Hafta içi ise yüzde 50 doluluk oranıyla geçiyor. Yılbaşı doluluk oranımız yüzde 95 civarında. 160 kişiye kadar konaklama imkanı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.