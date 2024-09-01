Yılın 8 ayında en çok izlenen 10 filmden altısı yerli yapım oldu - Son Dakika
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Yılın 8 ayında en çok izlenen 10 filmden altısı yerli yapım oldu

Box Office Türkiye'den derlenen bilgilere göre, 8 ayda 288 yeni film vizyona girdi ve toplam izleyici sayısı 23 milyon 818 bin 932'ye ulaştı. En çok izlenen filmler arasında yerli yapım olan 'Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör', 'Ters Yüz 2', 'Lohusa', 'Kolpaçino 4 4'lük', 'Deadpool & Wolverine', '3391 Kilometre' yer aldı.

01.09.2024 11:47
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Yılın 8 ayında en çok izlenen 10 filmden altısı yerli yapım oldu.

Box Office Türkiye'den derlenen bilgilere göre, 288 yeni filmin vizyona girdiği 8 ayda, toplam izleyici sayısı 23 milyon 818 bin 932'ye ulaştı.

TRT Çocuk'un sevilen kahramanlarının geçmişin ve geleceğin ortasında dev bir maceraya hazırlanmalarını konu alan "Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör", en çok izlenen filmler arasında ilk sırada yer aldı.

Arzu Yurtseven'in kaleme aldığı, yönetmenliğini ve müziklerini İsmail Fidan'ın üstlendiği yapımı, 2 milyon 827 bin 254 kişi izledi. Filmden elde edilen gelir ise 306 milyon 872 bin liraya ulaştı.

"Ters Yüz 2"

Gupse Özay, Aslı İnandık ve Yaren Özaydın'ın seslendirmeleri yaptığı, Kelsey Mann'ın yönettiği animasyon film "Ters Yüz 2", en çok izlenenler sıralamasında ikinci sırada yerini aldı.

ABD yapımı film, 2 milyon 208 bin 984 kişi tarafından izlenirken, elde edilen gelir ise 365 milyon 827 bin lirayı aştı.

"Lohusa"

Gupse Özay'ın senaryosunu yazıp başrolünde oynadığı "Lohusa", yılın en çok izlenen üçüncü filmi oldu.

Kıvanç Baruönü'nün yönettiği filmi 2 milyon 128 bin 345 kişi izlerken, yapımdan 281 milyon 915 bin lira gelir elde edildi.

Özay'ın yanı sıra Onur Gürçay, Hazal Türesan, Esra Ruşan, Elif Nur Kerkük, Cihan Albayrak ve Alper Baytekin'in rol aldığı film, yeni ebeveyn olan bir anne ve babanın ilk 40 günde başlarına gelen komik olayları anlatıyor.

"Kolpaçino 4 4'lük"

Şafak Sezer'in, senaryosunu yazdığı "Kolpaçino 4 4'lük", en çok izlenen filmler arasında dördüncü sırada yer aldı.

Kendisine haksızlık eden dostlarıyla hesaplaşmaya karar veren Özgür'ün hikayesini beyaz perdeye taşıyan yapım, 2 milyon 115 bin kişi tarafından izlendi. Filmden elde edilen gelir ise 242 milyon 322 bin liraya ulaştı.

Deadpool & Wolverine

Komedi, bilim-kurgu ve aksiyon sevenleri sinema salonlarına çeken "Deadpool & Wolverine", en çok izlenen 5. film oldu.

Shawn Levy'nin yönetmen koltuğuna oturduğu, Ryan Reynolds, Hugh Jackman ve Emma Corrin'in rol aldığı yapım, 1 milyon izleyici sayısını aşarak, 1 milyon 210 bin 813 kişi tarafından izlendi. Yapımdan 215 milyon 324 bin lira hasılat elde edildi.

"3391 Kilometre"

Yazar Beyza Alkoç'un "3391 Kilometre" adlı kitabından sinemaya uyarlanan "3391 Kilometre", en çok izlenen 6. film oldu.

Kreatif direktörlüğünü Ömer Faruk Sorak'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Deniz Enyüksek'in oturduğu yapımı 926 bin 277 kişi izledi. Filmden elde edilen gelir, 113 milyon 910 bin lirayı buldu.

Fulya Özcan'ın senaryosunu kaleme aldığı, Paris, İstanbul ve İzmir'de çekilen film, birbirlerinden çok uzakta olmalarına rağmen sevginin güçlü bağını hisseden iki gencin hikayesini konu alıyor.

"Çılgın Hırsız 4"

Chris Renaud ve Patrick Delage'nin yönetmen koltuğunda oturduğu "Çılgın Hırsız 4", en çok izlenenler listesine 7. sıradan girdi.

Kendi ailesini kuran Gru ile sadık hizmetkarları Minyonların yeni maceralarını odağına alan filmden 147 milyon lira gelir elde edildi, yapımı izleyenlerin sayısı ise 899 bin 303 kişiye ulaştı.

"Kung Fu Panda 4"

Mike Mitchell ve Stephanie Stine yönetmenliğindeki ABD yapımı "Kung Fu Panda 4", en çok izlenen 8. film oldu.

Animasyon meraklılarının ilgisini çeken yapımı 766 bin 784 kişi izlerken, filmden 115 milyon 96 bin gelir sağlandı.

"Siccin 7"

Alper Mestçi'nin çektiği yerli korku serisinin son yapımı "Siccin 7",en çok izlenen filmler arasında 9. sıraya yerleşti.

Mafyadan kaçan bir adam ile ailesinin, yerleştikleri konakta yaşadıkları korku dolu günleri ele alan yapımı 649 bin 144 kişi izlerken, elde edilen hasılat ise 100 milyon 197 bin liraya ulaştı.

"Kral Şakir: Devler Uyandı"

Kral Şakir serisinin son filmi "Kral Şakir: Devler Uyandı", listede 10. sırada yer aldı.

Nemrut Dağı'nın kültürel zenginliklerini çocukların gözünden beyaz perdeye aktaran yapımı 606 bin 398 kişi seyretti, elde edilen gelir ise 80 milyon 47 bin liraya ulaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yılın 8 ayında en çok izlenen 10 filmden altısı yerli yapım oldu - Son Dakika

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