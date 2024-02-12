Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen Osmanlı dönemine eleştirilerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen Osmanlı dönemine eleştirilerde bulundu

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP'nin seçim bürosunun açılışında Osmanlı dönemine ilişkin eleştirilerde bulundu. Bu sözlere AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu ve MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir tepki gösterdi.

12.02.2024 16:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ESKİŞEHİR'de 25 yıldır belediye başkanlığı görevinde bulunan ve 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde CHP tarafından yeniden aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen, partisinin seçim bürosunun açılışında Osmanlı dönemine ilişkin eleştirilerde bulundu. AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu ve MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, Büyükerşen'in sözlerine tepki gösterdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Emek Mahallesi'nde CHP'nin seçim bürosunun açılışına katıldı. Programda Büyükerşen'in yanı sıra milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce, Tepebaşı Belediye Başkan adayı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkan adayı Kazım Kurt ve partililer yer aldı. Seçim bürosu açılışında konuşan Yılmaz Büyükerşen, Osmanlı dönemine ilişkin eleştirilerde bulundu. Büyükerşen, padişah ve şehzadelerin yabancı uyruklu eşleri üzerinden eleştirdiği Osmanlı döneminde ayrıca düzenlenen seferlerde de yağma yapıldığını öne sürdü.

AK PARTİ'Lİ HATİPOĞLU: ÖZÜR DİLEMELİ

Ak Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Büyükerşen'in sözlerine tepki göstererek, 'Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in Osmanlı İmparatorluğu ve ecdadımızla ilgili söylediği sözleri esefle kınıyorum. Yılmaz Büyükerşen, bugünkü bir açılışta Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'ya yaptığı fetihlerin sebebinin şehzadelere, sarışın ve mavi gözlü 'karı' bulmak için yapıldığını söyledi. Bu geçmişimize ve Osmanlı'ya yapılmış çok büyük bir terbiyesizliktir. Bunu kabul etmiyor, Yılmaz Büyükerşen'in tüm Eskişehir ve Türk halkından özür dilemesini istiyorumö diye konuştu.

MHP'DEN TEPKİ

Yılmaz Büyükerşen'in Osmanlı dönemine ilişkin sözlerine MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir'den de tepki geldi. Büyükerşen'in sözlerinin Türk milletinin tarihine yapılmış bir hakaret olduğunu ifade eden Candemir, "Büyükerşen'in bu saygısızca sözleri, Türk milletinin tarihine ve onuruna yapılmış bir saldırıdır. Tarih şuurundan bihaber bir zihniyetin tezahürüdür. Osmanlı Devleti 600 yıl boyunca 4 kıtaya hüküm sürmüş dünyanın en güçlü Türk imparatorluğudur. Doğu batı arasında muazzam bir köprü görevi görmüştür. Bizler, Türk milleti olarak, asil tarihimize ve kahramanlarımıza olan saygımızı koruyacak ve asla bu tür aşağılık yaklaşımları cevapsız bırakmayacağız ve kadim Türk tarihimize yapılan bu ve türevi ihanetlerin karşısında olacağız. Milliyetçi ülkücü hareket olarak, Büyükerşen'in bu tür çirkin ve düşmanca sözlerini en sert şekilde kınıyor ve Türk milletinin tarihine ve değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruzö dedi.

Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen Osmanlı dönemine eleştirilerde bulundu
Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kediyi Tekmeleyerek Öldüren Caniye İyi Hal İndirimi
    18:14 Kediyi Tekmeleyerek Öldüren Caniye İyi Hal İndirimi

    İstanbul Küçükçekmece'deki bir sitede, kediyi tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan isimli şahıs, suçlu bulunarak 1 yıl 6 ay ceza aldı. Mahkeme iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 3 ay daha indirdi ve hükmün açıklamasını geri bıraktı. Karara tepki gösterenler ise sosyal medyada 'İbrahim Keloğlan tutuklansın' diyerek kampanya başlattı.

  • Milli halterci Cansu Bektaş Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
    17:53 Milli halterci Cansu Bektaş Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

    Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda yarışan milli halterci Cansu Bektaş, koparmada 75 kilo kaldırarak Türkiye'nin şampiyonadaki ilk altın madalyasını kazandı. Cansu, bu başarısıyla Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

  • Sarıyer'de çıplak halde ağaca bağlanmış erkek cesedi bulundu
    17:28 Sarıyer'de çıplak halde ağaca bağlanmış erkek cesedi bulundu

    Sarıyer'de Belgrad Ormanı'nda avlanan bir grup avcı, çıplak halde ve kravatlarla ağaca bağlanmış bir erkek cesedi buldu. Cesedin kimliği belirlenemeyince Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

  • İsmail Kartal'ın papucu dama atıldı bile! İşte Fenerbahçe taraftarının istediği teknik direktör
    17:21 İsmail Kartal'ın papucu dama atıldı bile! İşte Fenerbahçe taraftarının istediği teknik direktör

    Alanyaspor ile berabere kalarak liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'a tepki yağıyor. Taraftarlar, sosyal medyada Ersun Yanal'ın takımın başına geçmesi gerektiği yönünde binlerce tweet attı.

  • İsimler sızdı! CHP'de 11 belediye başkan adayı daha MYK'da onay aldı
    17:14 İsimler sızdı! CHP'de 11 belediye başkan adayı daha MYK'da onay aldı

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlık ettiği CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı başladı. Belediye başkan adaylarının belirleneceği toplantıda Malatya için Veli Ağbaba, Esenyurt için Gürsel Tekin, Kadıköy için de Mesut Kösedağı isimlerinin ön plana çıktığı öğrenildi.

  • İsveç'te yapımı devam eden su parkı alev alev yandı
    17:14 İsveç'te yapımı devam eden su parkı alev alev yandı

    İsveç'in Gothenburg kentinde lunaparkta yapımı devam eden bir su parkında yangın çıktı. Binanın dışındaki su kaydırağında başlayan yangın kısa sürede tüm binayı sararken, art arda patlamalar yaşandı. Gökyüzünü kaplayan duman bulutu kilometrelerce uzaklıktan görüldü. Olayda yaralanma yaşanmadı.

  • 3 kardeşin öldüğü muhtarlık kavgasında firari 5 yıl sonra yakalandı
    17:14 3 kardeşin öldüğü muhtarlık kavgasında firari 5 yıl sonra yakalandı

    Gaziantep'te 3 kardeşin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı muhtarlık kavgası davasında 10 yıl hapis cezası alan firari V.O., jandarma ekiplerinin titiz planlama ve takip çalışmaları sonucu saklandığı samanlıkta olaydan 5 yıl sonra yakalandı.

  • İsrail Başbakanı Netanyahu: Refah'a saldırılar sürecek
    16:59 İsrail Başbakanı Netanyahu: Refah'a saldırılar sürecek

    Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den beri insanlık dışı saldırılarına devam eden İsrail, güvenli diye sürdükleri Filistinlilerin son sığınağı olan Refah'ı vurmaya başladı. 1,4 milyon kişinin bulunduğu Refah kentine yapılan saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. Hamas'ın Refah'taki taburlarını hedef aldıklarını söyleyen İsrail Başbakanı Netanyahu, "Hamas'a karşı tam zafer kazanıncaya" kadar saldırılara devam edeceklerini ifade etti.

Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir, AK Parti, Osmanlı, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen Osmanlı dönemine eleştirilerde bulundu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 18:39:51. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen Osmanlı dönemine eleştirilerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement