Yılmaz KKTC'de konuştu, Rum kesiminin Netanyahu hükümetiyle ilişkisine sert eleştiri - Son Dakika
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Yılmaz KKTC'de konuştu, Rum kesiminin Netanyahu hükümetiyle ilişkisine sert eleştiri

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Yılmaz KKTC\'de konuştu, Rum kesiminin Netanyahu hükümetiyle ilişkisine sert eleştiri
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Rum kesiminin soykırımdan yargılanan Netanyahu hükümetiyle geliştirdiği ilişkilerin zihniyetini ortaya koyduğunu söyledi. Yılmaz, Girne açıklarındaki gemi kazasında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve Türkiye'nin her zaman KKTC'nin yanında olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Rum kesiminin son dönemlerde özellikle soykırımdan dolayı uluslararası mahkemeler önünde yargılanan Netanyahu hükümetiyle geliştirdiği ilişkiler, aslında bütün bu meselelere bakış açısını ve zihniyetini ortaya koymaktadır. Böyle bir işbirliği içine girebilen bir zihniyetin 1974 Barış Harekatı olmasaydı neler yapıyor olacağını herhalde tahmin edebiliriz." dedi.

Lefkoşa'ya gelen Yılmaz'ı Ercan Havalimanı'nda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve diğer ilgililer karşıladı.

Havalimanında, Üstel ile ortak basın açıklaması yapan Yılmaz, Girne açıklarındaki gemi kazası sonrasında ilk andan itibaren KKTC ile çok yakın bir diyalog içinde olduklarını ve bütün imkanları seferber ettiklerini belirterek, "Bu çerçevede özellikle donanmamıza, donanma komutanımıza, savunma bakanlığımıza, adadaki askerlerimize, tüm yetkililere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki tüm otoritelere gösterdikleri yoğun gayret, çaba için yürekten teşekkür ediyorum. Gece gündüz bir fedakar arama kurtarma çalışması yürütüldü, çok büyük gayretler sarf edildi ve bu çalışmalarımız da devam ediyor. Bir an önce kayıplara ulaşmayı temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, bir taraftan da hukuki süreçlerin başlatıldığını, adli yardımlaşma kapsamında Adalet Bakanlığının bu çalışmalara destek olduğunu belirterek, "Sorumluluğu olan kim varsa hukuk önünde hesap vermesi için her türlü gayreti sarf etmeye devam edeceğiz. Bir diğer yandan da bir daha benzer hadiseler yaşanmaması adına çıkarılması gereken dersler, atılması gereken adımlar hususunda da yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti otoriteleriyle çalışıyoruz. Bizim üzerimize de ne düşerse bu hususta yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Çeşitli çevrelerden yükseltilen sesler, ne kadar doğru işler yaptığımızın ispatı"

Son dönemde Fiber Altyapı Projesi ve KKTC'ye doğal gazın getirilmesi gibi iki büyük ölçekli inisiyatifi geliştirdiklerini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu insani ve son derece hukuki projelere, Rum kesimi başta olmak üzere çeşitli çevrelerden yükseltilen seslerin ne kadar doğru işler yaptığımızın ispatı olduğunu ifade etmek istiyorum. Demek ki birilerini rahatsız etmişiz. Kim ne derse desin, biz doğru olanları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin faydasına olan, Kıbrıs Türk kardeşlerimizin refahını arttıracak işleri desteklemeye devam edeceğiz ve bunları da inşallah, geçmişte nasıl suyu getirdiysek denizin altından, bu projelerimizi de hayata geçirerek buradaki kalkınma sürecine ayrı bir güç vereceğiz. Bu konuları da ele alma imkanımız olacak."

"Türkiye Cumhuriyeti güçlüdür ve her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanındadır"

Ada'da iki devletin olduğu bir gerçeklik bulunduğunun altını çizen Yılmaz, "Bu gerçekliği görmezden gelerek hareket eden hiç kimsenin sağlıklı bir politika ortaya koyması ve gerçekleştirmesi mümkün değil. İki devletli gerçeği herkesin görmesi lazım." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bu şu demek değil; iki devlet elbette işbirliği yapabilir, ortak menfaatler olur, ortak meseleler olur. Bütün adayı ilgilendiren konular olur, iki devlet birlikte çalışır ama Kıbrıs Türk halkını azınlık konumuna düşürüp devlet olma vasfını ortadan kaldırmaya yönelik hiçbir çabanın başarılı olmadığını, olmayacağını ifade etmek isterim. Diğer taraftan da Rum kesiminin son dönemlerde özellikle soykırımdan dolayı uluslararası mahkemeler önünde yargılanan Netanyahu hükümetiyle geliştirdiği ilişkiler, aslında bütün bu meselelere bakış açısını ve zihniyetini de ortaya koymaktadır. Böyle bir işbirliği içine girebilen bir zihniyetin 1974 Barış Harekatı olmasaydı neler yapıyor olacağını herhalde tahmin edebiliriz. Dolayısıyla şundan Kuzey Kıbrıs Türk halkı emin olsun; Türkiye Cumhuriyeti güçlüdür ve her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanındadır. Ada'ya yönelik diğer hesap yapan ülkelerin de bu hesaplarının son derece temelsiz hesaplar olduğunu vurgulamak isterim. Yaptıkları işler ancak buradaki huzuru, istikrarı zedeler. Halbuki Barış Harekatı 50 yılı aşkın bir süredir bu adaya huzur getirmiştir, istikrar getirmiştir, barış getirmiştir. Bu ortamda da adanın her tarafında kalkınma hızlanmıştır, demokrasi güçlenmiştir ve insanlar çok daha müreffeh bir şekilde yaşamaya başlamışlardır. Geçmişi bilenler bunun en güçlü tanıklarıdırlar. Dolayısıyla bu yapılan çalışmaların beyhude olduğunu, bunlardan bir an önce dönülmesi gerektiğini de buradan ifade etmek istiyorum."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'yi hak ettiği uluslararası statüye, kalkınmışlık düzeyine yükseltmek için her türlü desteği vermeye ve her zaman işbirliği içinde olmaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA
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