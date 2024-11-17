Yılmaz: Muhalefet eğleniyor, biz çalışıyoruz - Son Dakika
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Yılmaz: Muhalefet eğleniyor, biz çalışıyoruz

Yusuf Ziya Yılmaz, muhalefete eleştirilerde bulunarak AK Parti'nin hizmet odaklı çalıştığını vurguladı.

17.11.2024 20:46
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Bir bakın şimdi muhalefet belediyelerinde ne yapıyorlar? Konserler yapıyorlar, ağustos böceği gibi eğleniyorlar, karınca gibi çalışmak yerine veryansın ediyorlar." dedi.

AK Parti İlkadım İlçe Kongresi, Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da yapıldı.

Kongrede, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Yusuf Ziya Yılmaz ile Zafer Sırakaya partililere hitap etti.

Yılmaz, kongrede yaptığı konuşmada AK Parti'nin diğer partilerden farkının hizmet olduğunu söyledi.

AK Parti'nin 20 yıl içinde Türkiye'ye dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan oranda büyük bir değişim ve dönüşüm yaşattığını dile getiren Yılmaz, dünyanın da bunu gördüğünü ifade etti.

Muhalefete yönelik eleştirilerde bulunan Yılmaz, "Türkiye'deki 1400 belediyenin 750'si AK Parti belediyesi. Bir bakın şimdi muhalefet belediyelerinde ne yapıyorlar? Görüyorsunuz, takip ediyorsunuz, nelerle meşguller? Hiçbirisinin o milletin istekleriyle ilgili, milletin talepleriyle ilgili daha doğrusu insanların hayatının konforuyla ilgili hizmet etmek gibi bir dertleri yok. Konserler yapıyorlar, ağustos böceği gibi eğleniyorlar, karınca gibi çalışmak yerine veryansın ediyorlar. Büyük paraları kimlere, nerelere aktarmışlar hesabı kitabı tutulmayacak şekilde bir israf içindeler. Allah onlara hesabını sorar, biz de soracağız ve soruyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ise konuşmasında AK Parti'nin Türk milletine hizmet ederek büyüdüğünü vurguladı.

AK Parti hareketinin azim, gayret ve tevazu ile hareket ettiğini söyleyen Sırakaya, "Bundan tam 22 yıl önce yine bir kasım ayında iktidara geldiğimiz bir ortamda Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Aşk ile çalışan yorulmaz' ifadesiyle iki günümüzü bir tutmadık. Milletimize mahcup olacak, milletimizin önünde başımızı öne eğecek hiçbir hareketin içinde olmadık. Milletimizin bize emanetini namusumuz kadar değerli bildik ve milletimize tek hizmet anlayışı içinde olduk." ifadelerini kullandı.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz da AK Parti belediyesi olarak çalışmalarını anlattı.

AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Ersin Kasap'ın tek aday olarak gösterildiği kongreye, eski Sağlık Bakanı ve Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, AK Parti Samsun milletvekilleri Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu, AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı Fuat Köktaş, önceki dönem Samsun Milletvekili Mehmet Kurt, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti ilçe başkanları ve partililer katıldı.

AK Parti Tekkeköy 8. Olağan İlçe Kongresi de gerçekleştirildi. Kongrede, mevcut İlçe Başkanı Hayri Ağırlar ve Kenan Yılmaz aday oldu. Mevcut başkan Ağırlar, 241 oy alarak yeniden ilçe başkanı seçildi.

Kaynak: AA

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