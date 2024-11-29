Yitik Lale 132 Yıl Sonra Ana Vatanına Kavuştu - Son Dakika
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Yitik Lale 132 Yıl Sonra Ana Vatanına Kavuştu

Yitik Lale 132 Yıl Sonra Ana Vatanına Kavuştu

Amasya'da uzun süre önce kaybolduğu düşünülen yitik lale, İngiltere'den getirilen tohumların ekimiyle 132 yıl sonra tekrar ana vatanına döndü. Amasya Valisi Önder Bakan, 40 bin tohumun toprakla buluştuğunu belirtti.

29.11.2024 11:56  Güncelleme: 12:01
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AMASYA'da en son 132 yıl önce görülen ve İngiltere'den alınan tohumla birlikte yeniden ekimi yapılan 'yitik lale' ana vatanıyla buluştu. Amasya Valisi Önder Bakan, ana yurdu Amasya'ya 132 yıl sonra tekrar kavuşan 'yitik lale' tohumlarının ekimini gerçekleştirdi.

Anadolu'da doğada en son 132 yıl önce görülen ve bilim insanları tarafından tükendiği rapor edilen yitik lalenin, ana yurdu Amasya'ya tekrar kazandırılması için proje hazırlandı. Proje kapsamında İngiltere'den getirilen tohumlar, İstanbul Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'nde çoğaltıldı. Ardından da Amasya'ya ekim için gönderildi. Yitik lalenin ekimi dün Çakallar mevkiinde yapıldı. Vali Bakan, Türkiye'ye özgü endemik bitki türü olan yitik lalenin tohumlarını toprakla buluşturdu. Endemik bitki türünün, 5 yıl sonra çiçek açacağı belirtildi. Yaklaşık 40 bin tohumu ata yurduyla buluşturduklarını ifade eden Vali Bakan, "Amasya'daki 'yitik lale' endemik bir bitki ve 132 yıl sonra ana vatanına geri döndü. Bundan yıllar önce Merzifon Amerikan Koleji'ndeki bir hocanın doğada bulduğu bu tohumu İtalya'ya götürmesi ve oradan da İngiltere'ye gitmesi ve burada da Nezahat Gökyiğit Vakfı'yla tekrar Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzle iş birliği yapılarak Amasya ana vatanına geri dönmesini sağladık. Bugün ise yitik lalenin ekimleri yapıldı ve toprakla buluştu. Endemik bir bitki olan yitik lalemiz 132 yıl sonra tekrar ana vatanına kavuşmuş oldu. Bugün tohumları atıldı. Ekimi yapıldıktan 5 yıl sonra ise ürün ortaya çıkacak ve ilerleyen zamanlarda meyveleri alınacak, mutlaka da bu şehre çok değerli katkıları olacak" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Güncel, Amasya, Yaşam, Tarım, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yitik Lale 132 Yıl Sonra Ana Vatanına Kavuştu - Son Dakika

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