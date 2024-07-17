YKS Tercihleri Başladı: Özel Kontenjanlar ve Ayrıcalıklar

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(ANKARA) - YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların üniversite tercih maratonu başladı. ÖSYM'nin yayımladığı 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda adayların tercih yaparken yararlanacakları tüm ayrıntılar yer alıyor. YKS sonuçlarına göre tercih yapacak adayların başarı, sosyal ve ekonomik durumlarına göre özel kontenjanlar bulunuyor. Depremzede adaylar, 34 yaşını tamamlamış kadınlar, şehit eş ve çocukları, gaziler, eş ve çocukları, milli sporcular ve okul birincileri, kendileri için ayrılmış kontenjanlardan, kurallar çerçevesinde yararlanabilecek.

ÖSYM, 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılan YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu adaylara ön bilgi olması amacıyla internetten yayımladı. Kılavuza göre, depremzedeler, 34 yaş üstü kadınlar, şehit eş ve çocukları, gaziler ile eş ve çocukları, TÜBİTAK yarışmalarında birinci olanlar ve milli sporcular kendilerine özel ayrılan kontenjanlardan yararlanabilecek. Ayrılan kontenjanlar merkezi ilk yerleştirmede boş kaldığı takdirde bu kontenjanlara ek yerleştirmede de yer verileceğinden hem merkezi ilk yerleştirmede hem de ek yerleştirmede boş kalan kontenjan genel kontenjana aktarılmayacak. Daha önce herhangi bir lisans programından mezun olanlar, ayrılan kontenjanlardan yararlanamayacak. Daha önce bir ön lisans programından mezunlar ise sadece lisans programlarının ilgili kontenjanlarına yerleştirilebilecekler.

Tüm kontenjan türleri için yerleştirmede öncelik sırası, devlet üniversitelerinde genel kontenjan, okul birincisi, depremzede adaylar, 34 yaşını tamamlamış kadınlar; vakıf üniversitelerinde genel kontenjan, şehit eş ve çocukları, gazi eş ve çocukları ile gazi olan adaylar kontenjanı, depremzede adaylar kontenjanı şeklinde olacak.

Depremzede adayların adresleri teyit edilecek

6 Şubat 2023'de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illerinde ikamet eden adaylar için 2024-YKS'de merkezi yerleştirme ile öğrenci alan programlarda kontenjan ayrıldı. Adayların belirtilen adres bilgisi, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kayıtları esas alınarak kontrol edilecek. Belirtilen tarihteki ikamet bilgisi Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illeri olmayan adaylar bu kontenjanlardan yararlanamayacaklar.

Ortaöğretim son sınıf adaylar da yararlanabilecek

6 Şubat 2023 tarihi itibarıyla ikamet bilgisi depremden etkilenen il/ilçe haricinde olmakla birlikte, bu il/ilçede ortaöğretimin son sınıfında öğrenim gören adaylar da depremzede aday kontenjanından yararlanabilecek. Yerleştirme işlemlerinde, bu durumdaki adayların MEB e-Okul sistemindeki kayıtları esas alınacak. Herhangi bir yükseköğretim programına kayıtlı olan, yükseköğretim programından mezun durumda olduğu veya üniversite öğrenciliğinden ilişiği kesildiği bilgisi yer alan adaylar bu kontenjanlara yerleştirilmeyecek. 2024-YKS kayıt işlemlerinde bu kontenjandan yararlanarak bir yükseköğretim programına yerleştirilenlerden herhangi bir yükseköğretim programına kayıtlı olduğu, yükseköğretim programından mezun durumda olduğu veya üniversite öğrenciliğinden ilişiği kesildiği tespit edilenlerin, ilgili yükseköğretim kurumu tarafından kayıtları yapılmayacak.

Başarı sıralaması şartı aranan bölümler, kapsam dışı tutulacak

Devlet üniversitelerinde başarı sıralaması şartı aranan Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Mühendislik, Mimarlık, Hukuk ve Öğretmenlik ile Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Havacılık Yönetimi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Uçak Bakım ve Onarım, Uçak Elektrik ve Elektroniği, Uçak Gövde ve Motor Bakımı, Pilotaj programları "34 Yaş Üstü Kadınlar" kontenjanı kapsamının dışında tutulacak. Daha öncesinde herhangi bir lisans programından mezun olan adaylar, bu kontenjandan yararlanamayacak. Ön lisans programından mezun olanlar ise sadece lisans programları için ayrılan kontenjanları tercih edebilecek.

TÜBİTAK birincileri nasıl yerleştirilecek?

TÜBİTAK yarışmalarında başarılı olan YKS adayları ise katıldıkları olimpiyat veya proje yarışmaları, aldıkları derece, T.C. kimlik numaraları, adları, soyadları ve yükseköğretim programları tercihlerinin TÜBİTAK tarafından en geç 20 Eylül 2024 tarihine kadar ÖSYM'ye bildirilmesi kaydıyla, yerleştirme işlemleri (mevcut kontenjan harici), 30 Eylül 2024 tarihine kadar ÖSYM tarafından yapılacak. Ek puanlarıyla yerleşecek adayların tercih süresi içinde tercihlerinin sisteme girişini yapmış olmaları gerekecek.

Milli sporcular için bakanlık ve vakıf üniversiteleri arasında protokol

YKS kılavuzunun spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemi için başvuru tarihleri belirlenecek. ÖSYM tarafından duyurulacak olan tarih aralığında milli sporcular, devlet üniversitelerinde ayrılan kontenjanlara göre tercihte bulunabilecek. Milli sporcular, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Vakıf Üniversiteleri arasında imzalanan protokolle birlikte 2024-YKS sonucuna göre yerleşmeleri halinde ilgili vakıf üniversitesi tarafından yüzde 100 öğrenim ücreti indirimi yapılacak.